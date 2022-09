Avec les maillots danois pour le Mondial, Hummel proteste contre le Qatar

BG

Hummel va boycotter le Mondial au Qatar à sa manière.Le sponsor principal de l'équipe nationale du Danemark a partagé un communiqué ce mercredi, et ses intentions sont claires : s'ils ne laisseront pas tomber l'équipe danoise pendant le Mondial, ils comptent bien ne pas être associé à l'évènement qui aura lieu au Qatar à partir de novembre prochain :Résultat ? Trois maillots (rouge, blanc et noir) dont tous les détails ont été atténués le plus possible. Et le dernier a une signification encore plus importante :, écrit la marque[…]Hummel et le Danemark : du beau jeu sur et en dehors du terrain.