Avec les bisous de Giroud

Comme il est de coutume, il n’a pas célébré sa réalisation. Par respect pour son ancien employeur, et pour ses ex-coéquipiers. Mais au fond, l’envie ne manquait sans doute pas. Comment pourrait-il en être autrement ? À la 49minute, les joueurs d’Arsenal semblent encore aux vestiaires en train de remettre leurs protège-tibias quand Emerson Palmieri dos Santos, latéral gauche de Chelsea qui partage avec Olivier Giroud le point commun d’avoir été un remplaçant habituel titulaire en Europa League cette saison, adresse une balle à mi-hauteur en direction du Tricolore. Lequel n’hésite pas, et se jette pour reprendre la sphère de la tête. Petr Čech est transpercé, et la finale de la C3 vient de basculer.Avec cette onzième réalisation dans la compétition (en quatorze parties), l’avant-centre lance lessur le chemin de son cinquième sacre européen (une Ligue des Champions, deux C3 et deux Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe) et s’empare seul de la première place du classement des buteurs de cette édition 2018-2019 devant Luka Jović et ses dix pions. Surtout, il a le droit à un honneur qu’il mérite : le voilà en effet devenu le Français le plus prolifique de l’histoire du football sur un exercice de Coupe d’Europe, devant Nestor Combin et Just Fontaine (qu’il a également dépassé au tableau d’affichage en sélection). Excusez du peu.Giroud ne s’est pas arrêté là : peu après l’ouverture du score, Pedro a breaké et le gars sûr de Didier Deschamps est allé arracher un penalty en obligeant intelligemment Maitland-Niles à le faire tomber d’une poussette dans la surface de réparation de Čech. Eden Hazard a transformé et a ensuite profité d’un service impeccable de son partenaire, qui n’est ainsi pas pour rien dans les adieux réussis du Belge. Pour le reste, Olivier a fait de l’Olive : de la sueur constante, du combat aérien (trois duels gagnés dans les airs, personne ne fait mieux à Chelsea), du sacrifice de soi (notamment lorsque lesbalançaient en sa direction au cours d’une première période bien terne), du danger apporté (trois passes-clés, seul Hazard fait mieux), des tentatives régulières (trois tirs essayés, seul Hazard fait mieux à Chelsea) et des replacement défensifs utiles.Alors, qu'est-ce que cette nouvelle histoire raconte ? Que le don de sa personne et les efforts personnels offerts sur l'autel du collectif payent toujours, évidemment. Comme l'obstination, le travail et le respect des choix sportifs. Remplaçant cette saison en championnat et passant derrière Álvaro Morata puis Gonzalo Higuaín dans l'esprit de Maurizio Sarri, le Bleu a toujours répondu aux attentes quand son entraîneur a fait appel à lui alors qu'il aurait très bien pu se projeter vers un nouveau projet dès le mercato d'hiver. Résultat : il a fait de la Ligue Europa son terrain de jeu, et a été récompensé d'un titre qui compte. Un an après le Mondial remporté en Russie, voici une C3 qui vient donc s'empaler sur son palmarès déjà garni de multiples coupes nationales (quatre FA Cup, plus exactement) et d'une Ligue 1. Franchement pas mal, comme bilan., a réagit Giroud au terme du match, comme s'il parlait pour lui.Manque de bol pour Arsenal, le gaucher n'est jamais aussi fort qu'au travers de la difficulté et se nourrit des situations critiques pour avancer. Encore une fois, le costume de héros n'est pas pour lui - puisqu' Hazard devait partir en prince - mais ce succès est aussi largement le sien. Ça, personne ne pourra lui enlever même si les critiques à son encontre reviendront à coup sûr. Ça tombe bien : Olivier a encore envie de gagner.