Avec le Brexit, des nouvelles restrictions pour le mercato anglais

Brexit et panique.Les clubs anglais s’y attendaient et les nouvelles sont finalement tombées. La Fédération anglaise de football a annoncé ce mardi les grands changements pour le mercato en Angleterre, provoqués par l'entrée en vigueur du Brexit le 1janvier 2021. À compter de cette date, tous les clubs de la première à la quatrième division anglaise devront obtenir un permis de travail pour recruter un joueur des pays de l’Union européenne, à l’image des autres joueurs étrangers n’ayant pas le droit de travailler au Royaume-Uni. L’attribution de ce permis se fera via un système de points, basé sur le nombre de sélections du joueur en équipe nationale et dans les catégories de jeunes, le prestige du club dont il provient (niveau de son championnat, classement dans ce championnat, parcours en compétition européenne) et son nombre d'apparitions avec ce club.Autre mesure, les clubs anglais ne pourront pas recruter plus de trois joueurs étrangers de moins de 21 ans lors du mercato d’hiver et pas plus de six au cours de la même saison saison. La sortie de la Grande-Bretagne de l’UE signifie également que l’Angleterre devra suivre les règles de la FIFA qui interdisent le recrutement de joueurs étrangers de moins de 18 ans.Mais qui va bien pouvoir mettre des dizaines de millions d'euros sur un joueur lambda de Ligue 1 ?