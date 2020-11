Avec la pandémie, place aux jeunes

TD

Un des rares bienfaits de la Covid-19 ?Ce mercredi, le CIES dévoilait son 59e rapport mensuel , largement axé sur la pandémie et ses conséquences sur la démographie des joueurs évoluant dans les championnats européens. On y apprend que ces incertitudes ont favorisé une large recrudescence des jeunes joueurs. Un taux record de joueurs de moins de 19 ans (4% du total) et de joueurs effectuant leurs premiers pas (5,4%) a d'ailleurs été observé, les championnats slovène, croate et néerlandais formant le podium des championnats les plus jeunes.En constant déclin de 2009 à 2018, le taux de joueurs formés au club a augmenté pour la seconde année consécutive, son pourcentage s'élevant à 17,8%. Sur ce point, c'est Israël, la Slovénie et la Suisse qui forment le trio de tête. Enfin, les incertitudes économiques ont eu raison du déferlement de nouvelles recrues. Alors que 43,2% des joueurs recensés avaient été recrutés au cours de l'année dernière, cette donnée tombe à 40,7% cette saison. L'Angleterre, bien évidemment, reste le champion de la catégorie devant le Danemark et l'Allemagne.La Premier League ne connaît pas la crise.