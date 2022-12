Avec la finale, TF1 bat le record d'audience historique de la TV française

#Audiences @TF1 #FIFAWorldCup CARTON POUR LA FINALE ARGENTINE/FRANCE? 24.1M DE TÉLÉSPECTATEURS? Pic à 29.4M de tvsp3M en live sur @MYTF1? RECORD HISTORIQUE TOUS PROGRAMMES ET CHAÎNES CONFONDUS✅81% PdÀ 4+✅86.7% 25-49✅87.9% H25-49a✅85.9% FRDA-50✅90.5% 15-34 pic.twitter.com/IevcvpOhqB — TF1 Pro (@TF1Pro) December 19, 2022

MDG

Une audience historique pour un traumatisme historique.Les Français se sont rassemblés en masse pour assister à cette folle finale de Coupe du monde entre la France et l'Argentine . Ce dimanche, 24,08 millions de téléspectateurs ont assisté à la rencontre en moyenne, avec un pic d’audience à 29,39 millions à 18h53, et un autre à 29,1 millions lors de la séance de tirs au but. Un chiffre qui bat largement le précédent record, de 22,2 millions de moyenne pour la demi-finale France-Portugal de 2006.Ce chiffre signifie que 81% des Français (de quatre ans et plus) étaient devant TF1 entre 16 et 19 heures. Sur toute la compétition, 8,7 millions de téléspectateurs - en moyenne - ont suivi les 24 rencontres diffusées par la chaîne française, un score légèrement supérieur aux 8,6 de 2018. La moyenne des matchs des Bleus monte elle à 16,2 millions.Ça n’ajoutera pas une troisième étoile, mais c'est toujours ça.