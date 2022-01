Le Villa des cœurs grisés

Le 14e de Premier League vient d’annoncer, coup sur coup, les arrivées de Philippe Coutinho en prêt et de Lucas Digne. Un mercato ambitieux, consécutif à l’arrivée de Steven Gerrard sur le banc du club, qui fait sans doute des Villans l’équipe à suivre de cette deuxième moitié de saison en Premier League.

Occasions et frustrations

Coutinho, Digne et Saint-Stevie

Par Alexandre Aflalo

Tout le monde a son petit avis sur le mercato d’hiver. Souvent tranché, d’ailleurs. Ces dernières années, de nombreuses voix haut placées dans le monde du football se sont prononcées sur sa suppression pure et simple, ou a minima une réforme profonde. L’objectif : empêcher que des clubs, mal embarqués dans leur saison, ne révolutionnent totalement leur effectif à mi-parcours et ne pipent les dés du championnat., pestait l’UNFP dans un communiqué en 2019. Il y a de bonnes chances que les supporters d’Aston Villa ne soient pas de cet avis. Mal embarqués en Premier League après une première partie de saison en demi-teinte, lesviennent d’annoncer, coup sur coup, les arrivées de Philippe Coutinho, en prêt depuis un FC Barcelone qui ne demandait que ça pour alléger sa masse salariale, et de Lucas Digne, en bisbille avec Rafael Benítez du côté d’Everton et que lesont chopé pour une petite trentaine de millions d’euros. Deux renforts de poids pour la bande à Steven Gerrard, arrivé à la mi-novembre sur le banc du 14de Premier League, et qui suffisent à faire des Birminghamiens l’une des curiosités de cette deuxième moitié de championnat anglais.Ça tombe bien, le premier test grandeur nature pour cet Aston Villa new look arrive très vite. Ce samedi, pour la deuxième fois en quatre jours, lesaffrontent Manchester United — en Premier League cette fois-ci, après avoir concédé une courte défaite (1-0) contre ces mêmesen Coupe lundi soir. Pour Villa, ce match à United il y a quelques jours s’est soldé comme beaucoup d’autres cette saison : avec ce sentiment frustrant d’avoir été mal payé., soulignait Gerrard après la rencontre.À part dans ce dernier geste qui leur fait défaut (bien que Villa se classe 9de Premier League au nombre de buts marqués, avec 25 pions), les gars des West Midlands semblent pourtant sur la bonne voie. Depuis l’arrivée de Steven Gerrard à la place de Dean Smith, en novembre, l’équipe joue un football séduisant, fluide. L’électrochoc du changement d’entraîneur passé (4 victoires sur les 6 premiers matchs de Gerrard), la machine doit désormais tenir la cadence sur la durée. D’autant que, des cinq défaites subies par Gerrard, quatre sont intervenues contre City, Liverpool, Chelsea et United. Pas n’importe qui.À cet égard, les additions de Lucas Digne et Philippe Coutinho, en attendant potentiellement d’autres arrivées, peuvent mettre l’huile nécessaire dans les rouages. Le Brésilien est un profil unique qui, mis dans les bonnes dispositions et avec suffisamment de confiance, peut porter une équipe sur ses épaules, comme il l’a montré à Liverpool (où il a accompagné Stevie G à 81 reprises) et à Milan. Un environnement qu’il recherchera sans doute, au sortir une expérience ratée au Barça et de retour dans un championnat anglais où il avait laissé sa trace. Le Français, quant à lui, est sans doute l’un des arrières gauches les plus réputés de Premier League, avec un apport offensif — notamment cette habile patte gauche sur les centres et coups de pied arrêtés — qui peut se révéler une arme redoutable. Deux profils qui vont permettre à Villa d’apporter de la qualité, du liant dans ces phases offensives qui leur font, pour le moment, défaut. Deux joueurs, surtout, qui ont choisi Villa pour une raison, et une seule : la présence de Steven Gerrard, son aura qui n’est plus à prouver et son football qui a conquis l’Écosse, et n’attend que d’arriver à maturité pour faire de même en Angleterre. Gerrard avait déjà l’adhésion et la dévotion de son effectif, prometteur, il va désormais pouvoir s’amuser avec des canons du calibre de Digne et de Coutinho. Ce samedi, qui devrait voir les premières minutes des deux joueurs sous leurs nouvelles couleurs, on ne verra sans doute pas ce beau potentiel à plein régime. Mais on pourra guetter avec attention les premiers signes de ce qui pourrait être la belle surprise de ce début d’année 2022.