Au Canada, des racines et des ailes

Costa Rica Canada Éliminatoires de la Coupe du monde 2022

Le début d’un processus

« Si j’ai pu arriver en sélection, c’est grâce à un média canadien qui avait mentionné mon nom sur Twitter. »

Canada choose

« J’ai mon petit secret : nous n’avons jamais supplié quelqu’un de nous rejoindre. Le but est de laisser les joueurs prendre cette décision en fonction des informations, de l'opportunité et de tout ce qu’on a mis sur la table. »

Mas Canada

La Coupe du monde 2026 comme pièce maîtresse

« Avant, ils optaient pour le Portugal parce que CR7, parce que Nani... et aujourd’hui ils pensent à choisir le Canada parce que Jonathan David et Alphonso Davies. »

Par Matthieu Darbas

Tous propos par MD.









Le 3 février dernier, à l’occasion d’un déplacement au Salvador (0-2), le onze de départ desconcocté par John Herdman comportait onze joueurs binationaux, qui aurait tous pu être éligibles à une autre sélection que celle de la feuille d'érable. Une statistique révélatrice d’un pays multiculturel, enraciné par de forts flux migratoires depuis le début du XXIsiècle. Et si aujourd’hui les performances du Canada sont bluffantes, c’est bien parce que des dirigeants de l'Association canadienne de soccer (ASC) à n'importe quel formateur de la région de Toronto, tous sont désormais convaincus qu’il faut se servir de cette diversité pour gagner. La simple lecture de ce constat invite à se poser une question : comment les dirigeants de cette sélection arrivent à convaincre les joueurs de défendre les couleurs ?, se remémore Michael Findlay, bras droit du head coach entre 2013 et 2016, et 2017 à 2019, entraîneur intérimaire entre ces deux périodes et aujourd’hui sélectionneur de Grenade., continue-t-il. Alors abonnée aux dernières places des groupes de qualification aux Coupe du monde depuis plus d’un siècle, la sélection rouge et blanche tente alors le pari Benito Floro, ancien entraîneur (1992-1994) et directeur sportif du Real Madrid (2005-2006), mais aussi coach de Villarreal (2002-2004). Pour mener à bien sa mission, le tacticien espagnol peut alors compter sur ses joueurs phares : Marcel De Jong, latéral gauche d’Augsbourg, Samuel Piette, réserviste à Düsseldorf ou encore Tosaint Ricketts, attaquant remplaçant à Sandnes, lanterne rouge de l’élite norvégienne. Au regard des nouveaux visages composant la sélection neuf ans plus tard, impossible de ne pas y voir un changement drastique., expose Jayson Leutwiler, gardien desné sur les bords du grand lac de Neuchâtel, en Suisse.. Si douze joueurs de la liste actuelle des 25 sélectionnés ont une double nationalité et auraient pu donc défendre d’autres couleurs, seulement six étaient dans cette situation en 2013.Pour Michael Findlay, cette évolution est le fruit d’un long travail de réflexion autour de trois problèmes. D’abord, celui de rendre la pratique du football attractive dans un pays bercé par le hockey et le baseball. Ensuite de trouver des joueurs éligibles à la sélection. Et enfin de les convaincre., avance Findlay. L’un des premiers qui a bénéficié de l’émancipation du traitement médiatique et de l’essor des réseaux sociaux est justement Jayson Leutwiler., avoue l’actuel portier d’Oldham Athletic, en quatrième division anglaise.Dans les rangs de John Herdman, chacun à sa petite histoire avec la nationalité canadienne., confie Leutwiler.Obtenir la nationalité canadienne par parenté, voici un schéma que l’on retrouve beaucoup dans les rangs des. La loi indique bien que sur une génération, on peut acquérir le passeport canadien si. Le portier canado-helvète explique plus clairement cette particularité législative :Un processus qui permet d’être naturalisé sans pour autant avoir résidé de manière permanente dans le pays.Difficile, dans ces conditions, pour l’ACS de répertorier tous les noms de la planète. D’autant plus que, garanti Findlay.. Au contraire des médias donc., reprend Leutwiler.Autre astuce, plus rare, voir des joueurs, déjà dans le groupe, informer le coach et les dirigeants d’avoir repéré un éventuel canadien. L’actuel milieu des Glasgow Rangers Scott Arfield a d’ailleurs fini par mettre les pieds chez les Rouges à la suite de cette démarche.(42 sélections)"Eh coach, il y a un joueur qui joue dans mon club et son père est canadien", se souvient Findlay.Si pour Leutwiler la question ne s’est même pas posée, beaucoup de joueurs hésitent à défendre Le Grand Nord Blanc. Steven Vitória et Stephen Eustaquio avec le Portugal, Cristián Gutiérrez avec le Chili, Jonathan Osorio avec la Colombie, Milan Borjan avec la Serbie... à chaque fois, le choix aurait pu être porté vers un pays où le football est roi., se rappelle Findlay. Depuis neuf ans maintenant, les dirigeants utilisent les mots pour convaincre. Et là encore, un plan a été mûrement réfléchi. Pas question de parler pour ne rien dire. Alors avant de s’attaquer à un dossier, les dirigeants s’informent et collectent des données pour en savoir le plus possible sur le joueur. Le développement d’Internet a été d’une grande utilité., explique l’ancien coach intérimaire qui délègue cette partie de la mission à desUne fois le classeur bien complet, un premier contact est effectué et le staff de l’équipe première commence à tendre la main au joueur en question. Pour de nombreux cas, il a fallu rencontrer la famille, les amis, et l’ensemble des proches du footballeur pour en savoir plus sur ses ambitions, ses envies, l’amour du pays et tous les autres détails qui peuvent aider à le persuader de rejoindre le Canada., livre Findlay.Même si l’ACS ne donnera jamais un seul centime aux joueurs évoluant en sélection, en dehors des primes, ces derniers peuvent voir leur valeur augmenter sur le marché s'ils sont performants., tranche Findlay. Un juste milieu de plus en plus facile à fixer avec les excellentes copies rendues par les hommes de John Herdman.Solidement accrochés à la première place des éliminatoires en zone CONCACAF pour la Coupe du monde 2022, les Canadiens pourraient très bientôt valider leur ticket pour le Qatar. Invaincus depuis onze matchs, sortis vainqueurs des six dernières rencontres, lesn’ont aussi plus perdu depuis le 30 juillet dernier et la demi-finale de laface au Mexique (2-1). Des succès qui rendent les discussions forcément plus simples pour la fédération."En fait le Canada ça devient une grande équipe et je suis obligé d’y aller" » , lance Leutwiler avant d’assurer que. Si Benito Floro (2013-2016) et Octavio Zambrano (2017-2018), ou encore António Fonseca (2013) et Stephen Hart (2009-2012) avant eux, ont dû user de recherches et de mots, John Herdman peut se targuer d’avoir un atout majeur pour faire basculer la discussion de son côté : l’organisation de la Coupe du monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis., affirme Leutwiler. Michael Findlay parle même d’unDans son histoire, le Canada n’a participé qu’une seule fois à la plus grande des compétitions internationales, il y a 36 ans, et pourrait donc, sauf énorme retournement de situation, se retrouver au premier tour des deux prochaines Coupe du monde. De quoi démêler le dernier gros nœud des trois difficultés : populariser la pratique du soccer au Canada., salive Leutwiler, convaincu que grâce aux derniers résultats,. Les tribunes systématiquement pleines à craquer du Tim Hortons Field, en Ontario, ou les 45 000 spectateurs venus soutenir les coéquipiers de Jonathan David en novembre dernier au stade du Commonwealth, en témoignent., atteste Leutwiler, persuadé que. À commencer par les jeunes., explique Rodolphe Wilhelm, entraîneur des U15 au Toronto High Park.Chaque semaine, le formateur canadien perçoit le véritable changement de regard de ses joueurs binationaux, pour 60% du groupe, sur la sélection :. Le coach de 35 ans assure qu’il y a quelques années les jeunes à double nationalité, canada-portugais par exemple,. Si bien que pendant le Mondial au Qatar, il y a fort à parier que les maillots bleus de France ou bordeaux du Portugal resteront au placard, puisque. Trois problèmes, plusieurs solutions et de multiples facteurs qui aident à une résolution parfaite. Mais si tout va bien aujourd’hui, Michael Findlay juge qu’il est bon de rappeler que ce processus a commencé il y a bientôt dix ans., conclut l’ancien sélectionneur.