Avec Annecy, Gaby Jean refait le monde

Pour passer du Régional 1 à la Ligue 2 en quatre ans, il faut faire des pas de géant. Ça tombe bien, Gaby Jean, défenseur central du FC Annecy culminant à 1,91m, en a fait sa marque de fabrique. À 22 ans, le gaucher a déjà pas mal bourlingué et constamment gravi les échelons. Portrait d’un bosseur au bon profil.

STAPS, accident de la route et vendanges

Par Matteo Amghar

Ces paroles de Jul dans le titre, Gaby Jean, grand fan du rappeur marseillais, les a chantées de nombreuses fois. S’est-il imaginé fouler la pelouse du plus mythique des stades italiens ? Pour le moment, le longiligne défenseur de 22 ans se contente chaque week-end de Ligue 2 de rassurer le Parc des Sports d’Annecy par ses interventions défensives. Bizut à ce niveau, le Mâconnais de naissance découvre le monde professionnel au sein de l'actuelle sixième défense du championnat (et première hors top 5). Arrivé cet été en provenance de Louhans-Cuiseaux en National 2, il s’est immédiatement imposé dans le onze du promu savoyard, accroché à la 15place du classement.Avant de devenir le joueur de Ligue 2 ayant réussi le plus de passes vers l’avant (382), de savourer des déplacements à Guingamp, Rodez ou Bordeaux et goûter au Boxing Day à la française avec la réception de l’AS Saint-Étienne le lendemain de Noël, le colosse d’1,91m a dû patienter. Paul Guérin, conseiller technique de la ligue Bourgogne Franche-Comté qui l’a connu petit car père d’Alexis Guérin, son meilleur ami, se souvient :Vincent Mathey, directeur du pôle depuis 2015 confirme :Une liste dont ne faisait pas partie Gaby Jean, lui qui atterrit à Montceau (FCMB) en Régional 1. L’intéressé se rappelle :Sous ses faux airs de Niklas Süle, le gaucher s’est construit à sa manière, en passant longtemps par la case amateur. Un itinéraire marqué par des passages à Bourg-Péronnas et au FC Lyon avant un retour en 2018 près de chez lui, à Montceau, bac S avec mention en poche, pour suivre en parallèle une licence STAPS au Creusot. Nicolas Phommarath, coach des U17 et adjoint de l’équipe première du FCMB, est alors son tuteur.En plus de cette maturité, Phommarath présente un garçon quiet plein de qualités :, abonde Mathey.Pas pour rien qu’il est classé parmi les joueurs qui remportent le plus de duels aériens du championnat de Ligue 2.À l’été 2020 s’ouvrent à lui les portes de l’échelon supérieur, le National 2 : il traverse la Saône et pose son baluchon à Louhans-Cuiseaux en plein Covid., estime Phommarath., retrace Gaby Jean.Enfin du beau temps après l’orage.raconte-t-il.Un nouveau défi dans la plaine de Bresse qui augure des jours meilleurs, mais Guérin se souvient de débuts compliqués :Sur le terrain, Gaby Jean patiente, mais finit par s’imposer, comme à son habitude :L’année passée, alors enfin titulaire en puissance, Gaby Jean fait partie d’une arrière-garde qui termine même co-meilleure défense du championnat.À Louhans, Gaby Jean se sent bien, enchaîne, mais aspire naturellement à viser plus haut. Par chance, Laurent Guyot et Jean-Philippe Nallet, respectivement coach et directeur sportif d’Annecy, sont de bons amis de Paul Guérin :En plus de sa place verrouillée dans le onze savoyard (il a disputé 14 rencontres et 90% des minutes), Gaby Jean a paraphé son premier contrat professionnel en août dernier., dit-il fièrement. Une ascension express bienvenue pour une équipe qui a retrouvé l'antichambre du football français 30 ans après l’avoir quittée. Dans une saison cruelle à quatre descentes, Annecy s’accroche, mais ne pointe qu’à une unité de la zone de relégation avant la réception des Verts, concurrent direct au maintien.Se pose désormais la question de sa progression. Il temporise :Sur ce point, tout le monde s’accorde., rappelle Phommarath., signale Guérin, qui veille au grain, même hors terrain., dit-il en se marrant. Pas grave, puisque depuis le début, Gaby Jean a décidé autre chose : tout miser sur lui-même. Avec toujours San Siro dans un coin de sa tête ?