Ave, César Azpilicueta

Relancé par l'arrivée de Thomas Tuchel, Chelsea a retrouvé une stabilité défensive digne de ce nom. Les chiffres sont éloquents : 16 clean sheets en 21 matchs. Symbole de ce regain de forme et de mordant, César Azpilicueta a récupéré un temps de jeu plus conforme à ses standards de marathon man. Capitaine incontesté et taulier respecté, le défenseur ibérique continue d'écrire sa légende à l'encre bleue, lui qui passera un nouveau cap à l'occasion du déplacement à Madrid ce mardi.

Real Madrid Chelsea Ligue des champions - 1/2 finale Diffusion sur

Chelsea Passion Football pic.twitter.com/rc3VMUpZ5q — César Azpilicueta (@CesarAzpi) April 21, 2021

Mister Reliable

Un boss sachant bosser

Par Quentin Ballue

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Didier Drogba et ses 381 apparitions sont déjà loin dans le rétroviseur. César Azpilicueta disputera ce soir sa 422rencontre sous le maillot de Chelsea. Il dépassera ainsi l'Écossais Steve Clarke et s'installera, seul, au huitième rang desles plus capés. Les prochains noms sur la liste, Dennis Wise (445) et Petr Čech (494), seront difficiles à aller chercher dans l'immédiat, mais qu’importe jusqu’où il grimpera : l’Espagnol a déjà fait suffisamment dans l’ouest londonien pour y graver son nom, au panthéon du club comme dans le cœur des supporters.Azpi a beau n’avoir que 31 ans, sa longévité le ferait presque passer pour un dinosaure au sein du vestiaire des, qu’il squatte depuis août 2012. Le latéral navarrais a connu huit entraîneurs dans la capitale, de Roberto Di Matteo à Thomas Tuchel, en passant par Rafael Benítez, José Mourinho, Guus Hiddink, Antonio Conte, Maurizio Sarri et Frank Lampard. Son statut d’incontournable, en revanche, n’a jamais vraiment bougé. Toujours dans les petits papiers. Dans une défense à trois ou à quatre, dans l'axe ou sur un côté, à gauche comme à droite, et même parfois plus haut, en piston voire en véritable ailier, son poste de formation. Le tout au rythme de 40 à 60 rencontres par saison.Et on ne parle pas ici de vulgaires bouts de match. Azpilicueta a figuré dans le onze de départ de 172 des 175 duels de Premier League de Chelsea entre décembre 2015 et juillet 2020, en ne manquant que 27 petites minutes de ces 172 rencontres. Un joueur qui a séduit, au-delà de ses compétences techniques et physiques, par son sens du collectif, sa mentalité et sa détermination à ne jamais rien lâcher. Des qualités qui en ont justement fait le skipper du navire bleu. Un capitaine qui se décrivait sur le site du club commeet qui a porté le brassard pour la 150fois à l’occasion de la victoire 2-0 contre Porto., disait Lampard."Voilà ce que nous ressentons pour Chelsea."Son leadership est resté intact, y compris quand il a dû rester scotché au banc des remplaçants pendant sept journées consécutives en Premier League à l'automne, son coach lui préférant alors Reece James., a-t-il reconnu auprès de Mundo Deportivo Personne ne le contredira. Et surtout pas Mourinho, en conférence de presse :Chelsea n’en aura cependant qu’un seul ce soir à Madrid. Mieux que rien. Déjà vainqueur de la Premier League, de la Ligue Europa, de la FA Cup et de la Carabao Cup, il ne manque plus à Azpi que la coupe aux grandes oreilles pour compléter le puzzle. Même s'il n'a plus besoin de ça pour prouver qu'il a bel et bien le sang bleu.