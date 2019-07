Avantage : Neymar !

On craignait une interview plate, sans relief et sans message sur son actualité de la part de Neymar. Raté ! Ce dimanche matin, la France du foot, surtout vers Paris, a été réveillée par une déclaration choc du joueur brésilien en forme de claque dans la gueule à son club actuel qui a déployé des trésors financiers et d’attentions pour le recruter il y a deux ans. Et qui lui permet de reprendre le dessus dans la situation qui l’oppose aujourd’hui au Paris Saint-Germain…

Une pierre, deux coups

La réponse du berger à Leonardo

Pierre Maturana

Honnêtement, que devait-il répondre ? Que son plus beau souvenir, c’était son premier but face à Guingamp ? Son quadruplé face à Dijon ? Un coup franc face à Bordeaux ? Le jour où il a soulevé son tout premier Hexagoal ? Les supporters du PSG jouent un peu aux vierges effarouchées ce dimanche matin, pourtant… Quand on regarde la carrière de Neymar, il a sans doute dû vivre quelques émotions de vestiaire particulièrement fortes. Peut-être le soir de la victoire en Ligue des Champions avec le Barça en 2015, même s’il était entouré de joueurs rompus à ce genre de titres. La victoire aux Jeux Olympiques avec son Brésil, à Rio, en 2016, alors ? Pas mal, en effet, même si l‘humiliation allemande était sans doute encore trop présente dans les esprits et que cette victoire – attendue – de prestige ne suffisait pas à l’effacer. Reste donc ce match du 8 mars 2017, le 6-1 réalisé au Camp Nou, trois semaines après avoir encaissé un 4-0 sans appel au Parc des Princes. Trois semaines pendant lesquels tout le monde parlait de l’exploit sans vraiment y croire. Remonter quatre buts, quand même... Trois semaines pendant lesquels on répétait que ce serait l’un des trucs les plus fous de l’histoire du foot. Trois semaines au bout desquelles le FC Barcelone a renversé l’une des situations les plus mal engagées de la plus grande compétition de clubs au monde. Un match au scénario invraisemblable où le meilleur joueur, le moteur de l’exploit, s’appelait Neymar. Un match incroyable qui a donné envie au PSG de le recruter en déployant toute sa puissance financière et en déployant des moyens jamais vus en plus d’être inimaginables.Du coup, est-ce que vraiment si dingue que ça d’imaginer que la fête qui a suivi la remontada ait marqué à vie les joueurs qui y ont pris part ? Ce n’était qu’un huitième de finale oui, mais c’est un résultat dont tout le monde se rappellera, plus que du score de nombreuses finales. On peut facilement imaginer que dans plusieurs années, quand on demandera à ces Barcelonais de citer le match le plus dingue de leur carrière, avant le coup d’envoi, sur le terrain ou après, beaucoup penseront à ce 6-1, à la grosse vingtaine jours qui l’a précédé et à l’ambiance d’euphorie qui a dû régner après. Il y a eu beaucoup de remontadas depuis, qui ont ironiquement souvent concerné le Barça, mais aucune n'arrive à la hauteur de celle-ci. À peine le 4-0 reçu par Messi et compagnie à Liverpool, pourrait-il y prétendre un tout petit peu, et encore... Se pose maintenant la question, pour les fans du PSG, de savoir si c’était bien malin de le dire comme ça, dans ce contexte et cette situation ? S’il s’agit d’une provocation envers le club qui a allumé la Tour Eiffel pour l’accueillir il y a deux ans ? Il y a une part de calcul dans la déclaration de Neymar qui semble évidente, mais il bénéficie d’un sacré coup de chance puisqu’il peut faire d’une pierre deux coups : il peut sincèrement argumenter que la Remontada est à ce jour le meilleur souvenir de sa carrière, tant pis si ça tombe sur le PSG, et en même temps reprendre l’avantage sur le PSG en envoyant une pique qui fait le tour de la planète en quelques secondes.Il y a quelques jours, Leonardo s'achetait de l'autorité à peu de frais par le biais d’une interview dans laquelle il accablait Neymar, en jouant le coup de l’institution plus forte que tout, du respect qu’on lui doit et semblait durcir le ton envers l'attaquant. Lequel a répondu, ce week-end avec cette petite phrase qui provoque déjà un impact beaucoup plus fort que les réponses de son directeur sportif au. Une sortie qui le remet en position de force face au Paris Saint-Germain et dessine une tactique assez claire à déchiffrer : défier son club, se mettre à dos des supporters (qui, de toute façon, l’ont déjà un peu dans le nez depuis un petit moment), forcer le PSG à se retrouver dans une position inconfortable puis intenable pour revoir ses conditions pour le laisser partir. Parti comme c’est parti, il ne reste pas mile solutions aux Parisiens. Soit le laisser partir sans récupérer 300 millions d’euros cash comme espéré mais en limitant la casse en acceptant offre correcte qui correspondrait globalement au tarif que n’importe qui devrait allonger pour récupérer le troisième meilleur joueur du monde et permettrait à Thomas Tuchel de résoudre d’autres problèmes dans son effectif. Soit se montrer intransigeant envers Neymar quitte à ce qu’il fasse la gueule, ne joue pas à son meilleur niveau ou mette le boxon dans le vestiaire. D’autres imaginent carrément mettre le Brésilien au placard à Paris… Le PSG serait-il vraiment gagnant de se mettre à dos l’une des plus grosses stars du foot ? Sportivement comme financièrement, ça paraît loin d’être évident. Si Leonardo avait égalisé, Neymar vient de reprendre l’avantage. C’est comme ça, c’est le jeu des transferts, des bras de fer et des médias. Le prochain échange sera décisif ou relancera la partie…