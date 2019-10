Avant Southampton, ils ont aussi pris un 0-9 à la maison

Malmenés et atomisés par les Foxes dans leur antre ce vendredi soir, les Saints ne sont pas les premiers à avoir encaissé neuf pions à la maison. La Suisse, Malte, Troyes, Ryazan, Bourg-en-Bresse et Maisoncelles-sur-Ajon ont subi bien avant eux la douleur de cet affront bien difficile à effacer.

Par Maxime Renaudet

Alors que le football helvète est né grâce à des élèves anglais, qui ont introduit le ballon rond dans des pensionnats en 1855, c'est bien contre l'Angleterre que la sélection suisse a connu la première raclée de son histoire. Tout se passe seulement quatre ans après son premier match officiel - contre la France, à Paris - lors d'un match amical contre l'Angleterre amateure. Ce jour-là, à Bâle, devant 8000 spectateurs, les Suisses sont menés 4-0 à la mi-temps, avant d'encaisser une nouvelle tripotée de buts dans le second acte. L'homme du match n'est autre que le joueur de Chelsea, Vivian John Woodward, qui s'offre un quadruplé d'anthologie. Pire : deux ans plus tard, en octobre 1911, les Helvètes remettent ça contre la Hongrie et concèdent leur deuxième défaite 9-0 de leur histoire. Pas de quoi se vanter.Quoi de mieux qu'une belle branlée pour remporter et fêter son 6titre de champion de France ? Sans doute pas grand chose, hormis en passer neuf et signer ainsi la plus large victoire de son histoire en Ligue 1. C'est ce qu'a réussi le PSG lors de la saison 2015-2016, sur la pelouse de Troyes, huit journées avant la fin du championnat. Cette après-midi là, les joueurs de Laurent Blanc sont en balade même s'ils n'inscrivent que trois buts avant la pause. En revanche, ils mettent ensuite les bouchées doubles et enfilent but sur but face à des Troyens complètement aux abois. À la fin de la rencontre, Zlatan Ibrahimović augmente son total buts de quatre pions quand Edinson Cavani en plante deux et que Javier Pastore en inscrit un absolument splendide.Le 22 octobre 2003, à peine trois mois après leur premier match officiel, la sélection nationale féminine de Malte accueille les Irlandaises au stade de Ta' Qali. Mais ce match de qualifications pour l'Euro va vite tourner au fiasco pour les joueuses maltaises, qui encaissent un premier but dès le quart d'heure de jeu, avant de sombrer et d'en prendre quatre de plus avant la mi-temps. En face, emmenées par leur capitaine Olivia Christin O'Toole, les Irlandaises se baladent et se régalent, inscrivant quatre nouveaux buts dans la dernière demi-heure de cette rencontre à sens unique. Une défaite qui fait mal aux Maltaises, pourtant habituées aux scores fleuves car en 2009, elles ont perdu 13-0 contre l'Espagne, toujours à domicile. La vie n'est pas un long fleuve tranquille.Habituées aux raclées européennes, les joueuses de l'Olympique Lyonnais en ont ajouté une de plus à leur palmarès mi-septembre, lors de leur déplacement à Riazan, à 185 km au sud-est de Moscou. L'équipe de Jean-Louis Vasseur y commençait sa campagne de Ligue des champions. Et de quelle manière puisque les Lyonnaises ont remporté ce seizième de finale aller avec neuf buts dans la besace , dont un triplé chacune pour Ada Hegerberg et Wendie Renard. Au match retour, elles n'étaient visiblement pas rassasiées, étrillant de nouveau la formation russe sur le score de 7-0. Un bilan ô combien positif.Dans l'anonymat du ballon rond télévisuel et télévisé, le football amateur est pourtant le plus grand réservoir de raclées dignes de ce nom. La preuve avec ce 3tour de coupe de Basse-Normandie, le 16 novembre 2014, au stade municipal de Maisoncelles-sur-Ajon, dans le Calvados. Cette après-midi là, l'ASL Ajon - qui évolue en troisième division de district - reçoit un club de Promotion d'Honneur. Et pas des moindres car il s'agit de l'US Villers-Bocage, présidée par l'ancien meneur de jeu du Stade Malherbe de Caen, un certain Anthony Deroin. L'équipe de l'ancien milieu de terrain s'impose facilement avec neuf buts d'écart, ne laissant aucun regret à son homologue Cédric Albert, interviewé paraprès la rencontre : «En plein mois de févier, les Marseillais de Rudi Garcia se déplacent dans l'Ain pour le compte des 8de finale de Coupe de France, bien décidés à poursuivre leur parcours dans la compétition. Mais cette rencontre a tout du piège face à Bourg-en-Bresse, qui joue cette saison-là sa troisième saison seulement dans l'antichambre du football français. Finalement, le match se transforme rapidement en une véritable promenade de santé. L'OM se détache très rapidement au score avant d'empiler les buts. Lucas Ocampos y va de son triplé, mais aussi Kostas Mitroglou, énorme car il délivre également une passe décisive à son coéquipier argentin. Le clou du spectacle intervient à la fin de la rencontre, quand Clinton Njie inscrit le neuvième et ultime but des siens, sur penalty. Mais attention, les recruteurs ne sont pas dupes.