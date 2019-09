Avant Paris, le Real se fait peur contre Levante

Levante (5-3-2) : A. Fernández - Miramón, Vezo, Duarte (Melero, 68e), Postigo, C. Clerc - Rochina (Martí, 68e), Vukčević (Bardhi, 56e), Campaña - Mayoral, J. Morales. Entraîneur : Paco López.



Real (4-4-2) : Courtois - Carvajal, S. Ramos (É. Militão, 60e), Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro (E. Hazard, 60e), James R., L. Vázquez - Benzema (Jović, 83e), Vinícius Jr. Entraîneur : Zinédine Zidane.

Levante a tourné.À quatre jours de son déplacement au Parc des Princes , grâce notamment au premier doublé en 2019-2020 de Karim Benzema et malgré une deuxième période plutôt inquiétante, le Real - qui restait sur deux nuls - a disposé d'une équipe de Levante qui était pourtant en pleine forme avant la trêve.Après une grosse occasion de Toni Kroos (16), une tête victorieuse de KB9 sur une galette de Dani Carvajal a lancé les hostilités (25). Dans la foulée, le Français a sublimement combiné avec James Rodríguez et a doublé la mise grâce à une passe cachée délivrée par le Colombien (31). Le troisième, c'est Vinícius Júnior qui l'a offert sur un plateau à Casemiro (40).Dès le retour des vestiaires, Borja Mayoral - lequel appartient encore à lamais est prêté chez les- a sonné la révolte en reprenant un ballon glissé par Carlos Clerc, sans célébrer son pion (49). À la suite d'un poteau de Benzema (57) et à la première entrée en Liga d'Eden Hazard (60), Vinícius s'est vu refuser un but à cause d'un hors-jeu (62). Et après une combinaison sur corner, José Campaña a déposé le cuir sur le crâne de l'entrant Gonzalo Melero, pour de nouveau réduire le score (75). Enfin, Thibaut Courtois a dû se déployer dans le temps additionnel pour éviter l'accident (90+2).Pas de doute : 30 minutes de plus et c'était le match nul.