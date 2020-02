Dans la ligne de Miré

Lyon Juventus Ligue des champions Diffusion sur

« On ne sortait pas en discothèque, mais on allait dans les fêtes organisées par Eldoradio, une radio locale, réservées aux jeunes jusqu'à 18 ans, sans alcool. Miralem était un peu timide avec les filles, mais c'était déjà un beau gosse hein ! »

La guerre, les larmes et les soirées d'Eldoradio

« Contre nous, il avait joué aux cages. Et dès qu'il captait une frappe ou qu'on perdait la balle, il s'appuyait sur l'un de ses coéquipiers, qui lui remettait, et remontait ensuite le terrain pour marquer. En douze minutes, il nous a mis neuf buts comme ça. Il nous a détruit. »

« Pour moi, c'est un joueur d'échecs »

« Il voyait tout sur le terrain, anticipait les choses. Je me souviens d'un match où il est au milieu de terrain sur une attaque rapide : il a une passe à faire qui nous paraît évidente, j'attend qu'il la fasse pour trouver le décalage, mais, entre-temps, il faut une passe à l'opposé et met un coéquipier en position de marquer. Ça a surpris tout le monde. Je pense que le FC Metz lui a permis de s'obliger à aller plus vite dans la réalisation et la prise d'information. »

Les mains tendues, le deuxième choix et le rebond

« Il pouvait tout faire et était très à l'écoute des anciens : Källström, Toulalan, Makoun... Le problème, c'est que malgré son don naturel pour le jeu, il était parfois trop joueur et prenait trop de risques. Quand tu es dans sa position, c'est compliqué et oui, c'est vrai que c'était quelques fois un peu compliqué avec Claude Puel. Il a malgré tout su rebondir. »

Par Maxime Brigand et Mathieu Rollinger, au Luxembourg

Comme il y a les maçons, les boulangers, les profs et les footballeurs, il y a les meneurs de jeu. Miralem Pjanić en fait partie. Soit un type qui réfléchit à la vitesse d'un ordinateur et qui passe sa vie à ouvrir des espaces pour ses potes. Invité cette semaine parà disséquer son cerveau, voilà ce qu'il en a dit : «» Ainsi née alors la liberté : les lignes de passe, la possibilité de créer des déséquilibres dans les lignes adverses, la magie... Pourquoi Pjanić est aimé ? Précisément pour cela : parce qu'il est celui qui construit et détruit. Mieux, l'international bosnien semble avoir toujours su le faire, lui dont la mère, Fatima, a un jour affirmé ceci : «» Réaction de l'intéressé, toujours dans: «» Et ce depuis le premier jour. Ancien responsable des jeunes du FC Metz, où Miralem Pjanić a été formé et a joué une saison entre 2007 et 2008, Francis De Taddeo n'a jamais oublié sa rencontre avec l'actuel milieu de la Juve et parle instantanément d'une «» . La raison ? «» Vraiment ? Oui, vraiment.Schifflange n'a pas eu à attendre aussi longtemps pour découvrir le phénomène. C'est dans cette bourgade située à cinq kilomètres de la frontière française que la famille Pjanić est venue s'installer au début des années 1990 après avoir fui la guerre en Bosnie et plus précisément la ville de Zvornik, où Fahrudin, le père de Miralem, évoluait en troisième division. «, expliquait le fiston dans les colonnes du Guardian en octobre 2018 » Ce départ ne sera pas simple, le club de Fahrudin Pjanić refusant dans un premier temps de le libérer. L'histoire raconte alors que la mère de Miralem est entrée dans le bureau de la secrétaire du FK Drina Zvornik avec son petit dans les bras, qui n'arrêtait pas de pleurer. «» , poursuivait Miralem Pjanić, toujours au. Ainsi, direction le Luxembourg, avec trois valises et aucune connaissance de la langue locale, comme pour remettre les compteurs de la famille à zéro. Reste qu'à Schifflange, le gosse va rapidement sortir du cadre. «, sourit Stefano Bensi, international luxembourgeois (49 sélections, 5 buts), attaquant du Fola Esch, et originaire du même patelin que "Miré".» Bonjour, ou plutôt «» , comme on dit là-bas. En trente ans, pas mal de choses ont changé dans le coin, mais pas le mini-stade encerclé par les grillages de l'école Nelly Stein.C'est ici que Stefano, Miralem et leur petite bande usaient leurs semelles lorsqu'ils n'étaient pas planqués dans les bosquets. «, enchaîne Bensi, emmitouflé dans un duffle-coat camel.» Aucun problème pour rentrer à la maison, puisque la maison des Pjanić se situe de l'autre côté de la rue, en contrebas de la gare. Quelques années plus tard, les sorties d'adolescents prendront le pas sur les jeux d'enfants. «, continue Bensi, sous ses faux airs de Mathieu Kassovitz.» S'il tarde à dégainer ses premiers pas sur une piste, Miralem Pjanić a déjà choisi son terrain de séduction. Licencié au FC Schëfflëng 95 (en V.O.), un club qui vient alors de naître de la fusion entre deux entités locales qui courraient à leur perte, le gosse brille. «, continue Bensi.Déjà, le talent de Pjanić aimante tous les regards, même de l'autre côté de la frontière. Adversaire d'un jour avec les poussins d'Ottange, Arnaud, tiraillé entre honneur et honte, n'a jamais oublié sa rencontre avec le génie du coin : «» En face, Stefano Bensi assure que les coachs de Schifflange ne résumaient pas leurs consignes à un simple "filez le ballon à Miré" : «» Malgré tout, Miralem Pjanić détone par un caractère discret et sa volonté de ne pas tirer toute la couverture sur ses fines épaules alors qu'il évolue aux côtés des futurs internationaux Joël Kitenge et Claudio Lombardelli. «, assure Bensi.» La preuve : à treize ans, Pjanić est pisté par le VfB Stuttgart, le Standard de Liège et l'Ajax, entre autres. Repéré à Schifflange par l'homme fort du foot luxembourgeois de l'époque, Guy Hellers - sélectionneur entre 2004 et 2010 -, également ami de Carlo Molinari, président historique du FC Metz, le petit prodige va finalement filer en Moselle et s'installer au centre de formation du club mosellan, où le père, Fahrudin, ne sera jamais très loin. C'est là que tout va basculer et que Miré va commencer à mettre la France «» , à commencer par Olivier Perrin, son entraîneur chez les moins de 18 ans grenats.Ce qu'il en dit, près de quinze ans plus tard : «» Des mots qui veulent dire beaucoup de choses : armé d'une hygiène de vie impeccable hors du terrain et d'un sens de l'esquive délirant sur le pré, Miralem Pjanić devient rapidement un tube. «, rembobine Olivier Perrin.» Pote du centre de formation, Iliès Haddadji, aujourd'hui entraîneur de Schifflange, évoque malgré tout «» , avec qui il passait des soirées à jouer à PES ou FIFA. «, glisse-t-il.Son autre succès est d'avoir fait naître les rêves les plus fous dans les yeux de ceux qu'il a croisés. Ainsi, Francis De Taddeo estimait que le gamin avait «» à Madrid. Yvon Pouliquen, son ancien coach chez les pros à Metz, l'imaginait plutôt, en 2008, en «» .La vérité est surtout que le FC Metz a vu passer «» (dixit Olivier Perrin) qui n'aura disputé qu'une saison complète en Ligue 1 avec le club et ce lors d'un énième exercice galère pour l'institution mosellane. Pjanić est alors vu comme la seule brique solide d'une maison qui s'effondre, que De Taddeo va lancer dans l'immense océan qu'est le foot pro lors d'un soir d'août 2007. C'était face au PSG, à Saint-Symphorien, lors d'une soirée sans vie (0-0). Metz enchaînait alors un quatrième match consécutif en Ligue 1 et s'apprêtait à vivre une saison à cinq petits succès. «, raconte l'actuel boss de la formation messine Denis Schaeffer."Écoute, cette équipe manque de quelqu'un au milieu, quelqu'un capable de trouver les bons rythmes de jeu et le seul qui peut faire ça, c'est Miré.""C'est encore trop tôt, il est trop jeune, il faut le laisser s'aguerrir quatre-cinq mois."» Si juste que Miralem Pjanić va disputer 32 rencontres de Ligue 1 à dix-sept ans, signer un premier contrat pro en novembre 2007, planter quatre petits buts en championnat, un autre magnifique en Coupe de France à Strasbourg et signer unelors d'un quart de finale de la même compétition perdu à Gerland face à l'OL. Directeur sportif de l'Olympique lyonnais, Bernard Lacombe est alors cash : «» Schaeffer, lui, comprend rapidement que son bonbon s'échappe : «Miralem Pjanić est surtout un type qui fait bien les choses et a signé son premier contrat pro avant de voir son entourage entamer les discussions avec le Barça, le Real, la Juventus et l'OL. Pas question de quitter le FC Metz sans pourboire. Pour la destination, ce sera Lyon, qui sort alors de sept titres de champion de France consécutifs et vient de vendre Hatem Ben Arfa à l'OM. Aulas souhaite faire de Pjanić l'un des visages (avec Lloris, Makoun et Ederson) d'une nouvelle ère : celle incarnée par Claude Puel, qui trouve son nouveau meneur de jeu «» et va le titulariser dès son premier match de Ligue 1 sur le banc lyonnais, face à Toulouse, en août 2008. La suite va être plus compliquée pour le Bosnien, rapidement victime d'une fracture du péroné et d'une concurrence féroce. Il se tait et apprend. «, affirme Iliès Haddadji, qui partage encore aujourd'hui ses vacances avec le Turinois.» Olivier Perrin note autre chose : «» Peut-être aussi parce qu'il sait où il veut aller.Soit ni en équipe de France, malgré un appel de Raymond Domenech, ni en équipe de Luxembourg, dont il refusa également la proposition après avoir pourtant défendu les couleurs du Grand-Duché jusqu'à la catégorie U19. Cette dernière piste est finalement tombée à l'eau après plusieurs mois de négociations entre la Fédération luxembourgeoise (FLF) et le père de Miralem.L'histoire raconte que Farhudin Pjanić, se sentait en position de force, aurait voulu faire monter les enchères et que la FLF a fini par mettre fin aux discussions lorsque le paternel, alors que les deux parties semblaient être tombées d'accord, a exigé une grande maison dans un quartier très prisé de Luxembourg. Miralem optera finalement pour la Bosnie, son «» , et effectuera ses débuts internationaux lors de l'été 2008. Un an plus tard, sa situation à Lyon se décante enfin avec le départ de Juninho, qui a toujours pris son héritier sous son aile. Pour se rajouter un peu de pression, Pjanić choisit même de récupérer l'emblématique numéro 8 du milieu brésilien et affirme lors de l'intersaison son espoir de «» . Résultat ? Le Bosnien va se faire une place en soutien du trio Govou-Lisandro-Bastos, sortir une saison pleine et notamment briller en Ligue 1 lors d'une nuit mémorable face à l'OM (5-5), mais aussi à l'occasion d'un nul historique arraché au Bernabéu en mars 2010, qui permet à l'OL de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les problèmes reviendront finalement lors de l'été suivant, les dirigeants lyonnais décidant de faire sauter la banque pour attirer Yoann Gourcuff et de pousser progressivement Miralem Pjanić sur le banc. Interrogé parau printemps 2011, il ne cache pas son spleen : «» Membre de l'effectif à cette période, Aly Cissokho reconnaît que tout n'a pas toujours été facile entre le joueur et Claude Puel : «Loin de Lyon et à quelques heures seulement de la clôture du mercato estival 2011, Miralem Pjanić s'envole pour l'Italie et s'engage alors avec la Roma, trois jours seulement après avoir marqué lors d'un match contre Montpellier (2-1) et alors que Rémi Garde, le nouvel entraîneur lyonnais, comptait sur lui. Pjanić ne quittera plus la Botte et filera cinq ans plus tard à la Juventus, avec qui il débarque au Groupama Stadium mercredi soir. Un club où il s'est définitivement imposé comme un pianiste rare, capable de dicter le rythme à sa guise et dont la mission première est d'impulser tous les circuits. «» , expliquait-il cette semaine, ce qui dit beaucoup de l'importance qu'il aura au cours d'une soirée où la Vieille Dame déboule avec son expérience et son vécu. «, abonde Denis Schaeffer.» C'est aussi un homme qui est aperçu, dès qu'il a un peu de temps, au cœur de son Luxembourg chéri, où il peut arracher le calme qu'il lui est quasiment impossible de trouver à Turin. «, se marre son vieux pote Iliès Haddadji.» Là-bas, pendant trois jours, le Turinois multiplie les selfies et enchaîne les autographes avec les jeunes d'un club stationnant en 3division luxembourgeoise, mais désormais doté d'un joli terrain synthétique. Pourtant, un soldat de la première heure, Stefano Bensi, ne nourrit qu'un rêve : «