Amiens avertit le PSG

Mené 3-0 après 40 minutes, le PSG, largement remanié, a su retourner le scénario à Amiens, avant de se faire rattraper dans les arrêts de jeu par un but de Serhou Guirassy (4-4). Le leader de Ligue 1 repart de Picardie avec un bel avertissement à quelques jours d'un déplacement majeur à Dortmund.

16

La folie picarde

Et au bout, Guirassy

Amiens SC (4-3-3) : Gurtner - Calabresi (Jallet, 79e), Opoku, Chedjou, Aleesami - Zungu, Kakuta, Blin - Otero (Cornette, 78e), Guirassy, Diabaté (Mbenza, 84e). Entraîneur : Luka Elsner.

PSG (4-4-2) : Navas - Herrera, Kouassi, T. Silva (Marquinhos, 46e), Bakker - Di Maria, Paredes (Bernat, 61e), Gueye (Verratti, 46e), Draxler - Cavani, Icardi. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Un dernier coup de vent, au milieu d'une rencontre imaginée par un producteur cinglé. Premier buteur du jour, pou constant pour les défenseurs parisiens, Serhou Guirassy s'époumone et peut souffler, comme toute la Licorne. Samedi après-midi, l'attaquant picard a plombé un Paris Saint-Germain qui croyait être vernis après avoir remonté trois buts de retard et pris l'avantage. Trop simple : à trois jours de se déplacer à Dortmund, les Parisiens ont encaissé quatre buts et glissé défensivement à plusieurs reprises, repartant ainsi d'Amiens avec un score fou (4-4) et un bel avertissement dans les chaussettes.Cinq minutes pour un grand écart. Quelques secondes avant le début de ce Amiens-PSG, Luka Elsner s’est avancé au micro de Canal + pour parler d’une rencontre «» . Puis, quatre tours de cadran plus tard, on a vu son homologue du jour, un Thomas Tuchel avant tout venu en Picardie pour préparer son futur déplacement à Dortmund, faire les gros yeux à ses gars. La faute à qui, à quoi ? À une perte de balle plein axe d’Idrissa Gueye transformée en ouverture du score par la paire Kakuta-Guirassy, d’abord, mais aussi à un ensemble parisien fortement bousculé par le pressing amiénois. Elsner a demandé à ses joueurs d’asphyxier un leader privé de nombreux cadres (Neymar, Mbappé, Meunier, Marquinhos, Verratti, Bernat) et de mettre de la folie dans ce match "bonus" : ces derniers ont appuyé dans les failles de ce PSG revisité, notamment un Ander Herrera très fragile dans un rôle de latéral droit et un Thiago Silva qui n’a cessé de faire reculer son bloc équipe. Résultat, un peu plus de vingt minutes plus tard et après un bel arrêt de Navas devant Guirassy, Gaël Kakuta, large MVP du premier acte, a envoyé une deuxième praline dans les tronches parisiennes - et quelle praline ! - avant de laisser Fousseni Diabaté balancer un troisième but en quarante minutes entre les jambes du capitaine brésilien. Vexé, Tuchel file phosphorer dans le vestiaire visiteur de la Licorne et ne voit pas Herrera réduire le score sur corner avant la pause. Peu importe, l’Allemand a compris l’ampleur du bordel : pour la première fois depuis février 2012, le PSG vient d’encaisser trois buts lors de la première période d’un match de Ligue 1. Et c’est les vieux démons qui reviennent.Chasseur de fantômes, Luka Elsner prévient son monde au retour de l’entracte : Amiens ne revient pas sur la pelouse pour résister mais pour «» . Tuchel, lui, reste droit dans son plan en sortant Gueye et Thiago Silva à la mi-temps alors que Gurtner dégaine, dans la foulée, un arrêt monumental sur une tête de Cavani. En réaction, Kakuta, toujours en feu et aux premières loges d'une organisation picarde toujours parfaite, n'est pas loin de s'offrir un doublé sur un centre d'Aleesami. Un tournant : sur un corner parisien suivant le raté du DJ amiénois, Tanguy Kouassi décolle et réduit de nouveau le score sur coup de pied arrêté pour un PSG qui n'avait jamais remonté un déficit de trois buts dans son histoire avec le championnat de France. Plus maintenant, car cinq minutes après son premier but en Ligue 1, Kouassi s'offre son premier doublé dans l'élite, de nouveau sur corner. Dans l'entrejeu parisien, Marco Verratti brille, si fort qu'il se trouve au départ d'un bon décalage pour Bernat qui se termine par un cadeau déposé sur le pied droit d'Icardi. En 30 minutes, le PSG a retourné les belles intentions d'Amiens dans sa poêle et Di Maria est même tout proche d'inscrire, à son tour, un but. Un deuxième tournant car au bout de la folie, Serhou Guirassy s'en va transformer un excellent service de Quentin Cornette en égalisation. Elsner peut souffler : cette fois, il n'a pas tout perdu.