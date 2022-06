Des supporters anglais arrêtés à Munich pour des saluts nazis et incivilités

England football fans in Munich have been arrested for making Nazi salutes and for damaging a hotel room ahead of the Nations League tie with Germany on Tuesday evening, local police said: @RyanJHooperhttps://t.co/VdhX2WY7m3 — PA Media (@PA) June 7, 2022

Certains ont vraiment besoin de vacances. Très loin des stades de préférence.L’affiche entre l’Allemagne et l’Angleterre n’a pas encore commencé (ce soir à 20h45) que des supporters visiteurs se sont déjà fait remarquer, a révélé la Press Association . Et la liste de bêtises est plutôt longue. Dans le centre-ville de Munich ce lundi, trois Anglais ont été arrêtés après avoir fait des saluts nazis. Un autre a fait la connaissance de laaprès avoir lancé une fusée éclairante dans sa chambre d'hôtel, façon Mario Balotelli . Les dommages matériels sont estimés à 2 000 euros. Pour finir, quatre autres ressortissants du pays de Wayne Rooney ont été interpelés. Ils avaient insulté les forces de l’ordre et uriné dans la rue.Des incidents ont aussi dégénéré entre supporters allemands et anglais. Plusieurs bars ont dû fermer leurs portes. Une bagarre aurait impliqué entre 30 et 50 personnes ce lundi soir. Et de nouveaux affrontements sont à craindre : des supporters anglais ont acheté des billets dans les sections allemandes de l'Allianz Arena. 700 policiers en plus seront déployés précise PA Media.À ce rythme-là, la LFP va faire des émules