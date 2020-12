Auxerre s'envole, Sochaux somnole, Chambly dégringole

Nouvelle soirée folle en Ligue 2 ! Auxerre, meilleure attaque du championnat, a explosé Niort grâce à un excellent Le Bihan (6-0), tandis que Toulouse a été tenu en échec par Guingamp (2-2). Dans un match qui a pris des allures de Super Smash Brawl, Caen a tenu tête à Grenoble à la faveur d'une situation très litigieuse (1-1). Dans les bas fonds du classement, Nancy, en mode The Walking Dead, s'est sorti d'une belle panade à Sochaux (1-1).

Pluie de mauvais gestes en Normandie. Si Ravet met le premier gnon en fusillant Riou pour placer Grenoble sur le trône de Ligue 2, cela n'est pas suffisant. Pourquoi ? Puisque les tacles et les gestes d’humeur se multiplient. Mais au sortir de cette jolie bagarre, Gioacchini obtient un penalty que Court se fait un plaisir de transformer. Pas de K.O. : les vingt-deux acteurs en restent là mais personne n’est vraiment content., comme le nombre de minutes pendant lesquelles Grenoble a occupé la tête du championnat. Mais ça, c'était avant que ce diable de Gioacchini ne pointe le bout de son nez.Guingamp ne reprend toujours pas sa marche en avant. Et c’est le Téfécé qui a failli en profiter. Si Healey et Antiste ont, par deux fois, mis les Violets devant, les hommes de Baždarević sont parvenus à sursauter pour s'éviter un nouveau faux pas. Un moindre mal. Mais cela fait désormais huit matchs que les Guingampais n’ont pas gagné. Guingamp is the new Toulouse ?, comme le nombre de tirs du Téfécé avant d’ouvrir le score.Le carton de la soirée pour Auxerre, mais quoi d'étonnant pour la meilleure attaque de Ligue 2 ? Ce samedi, c'est Niort qui a fait les frais de l'attaque de feu mise en place par le grand Jean-Marc Furlan, puisque c'est six caramels que les Bourguignons ont glissé dans la musette d'un Chamois impuissant : Le Bihan a ouvert le score, bien servi par Autret, lui aussi buteur. Le Bihan a ensuite soigné ses stats, Hein, entré en jeu, a montré qu'il avait des choses à offrir et Sakhi, meilleur passer du championnat, y est allé de son pion. Pour la route, Le Bihan est reparti avec un triplé et le ballon du match. Auxerre, meilleure attaque d'Europe., comme le nombre de réalisations de Le Bihan depuis le début de la saison, résolument pichichi.Et 1, et 2, et 3-0. Clermont a été bouillant face à Pau et ce, en grande partie, grâce à un bon Bayo. L'attaquant clermontois a ouvert le score à la 37minute d'une belle frappe croisée, puis s'est offert le luxe de rater un penalty, très mal tiré à mi-hauteur. Mais Bayo était insatiable et s'est vengé d'Olliero une minute plus tard. Allevinah, entré en jeu, a ensuite conclu un beau mouvement collectif de Clermont, qui monte à la cinquième place du classement. Pau est 15, à un point de la zone rouge., comme le nombre de places qui séparent ce vendredi les deux équipes.Pas de cinq à la suite pour Nancy. Pourtant, les Nancéiens, qui restaient sur quatre revers d’affilée, ont subi les foudres du jeune Virginius. Entré à la mi-temps, le Lionceau a inscrit son premier but en professionnel. Jusqu’à ce que les troupes de Daf ne déjouent. Rocha Santos a alors remis les deux équipes à égalité et Diedhiou a été expulsé pour un mauvais geste de la tête. Ajoutez à cela les sorties sur blessures de Kaabouni et Ndour et vous obtenez une sale soirée pour les Doubistes., comme le nombre de minutes qu’il aura fallu au jeune Virginius pour éviter une purge.Chambly replonge. Après avoir pris un peu d’air contre Rodez, la bande de Luzi est revenue sur terre. La faute au buteur maison Baptiste Guillaume et au feu follet Cabral qui ont tout fait basculer en seconde période, alors que Correa avait bien lancé son équipe. La fameuse bascule, qui fait mal à Chambly, toujours lanterne rouge., comme le nombre de buts inscrits par Correa et Guillaume cette saison. Destin croisés.Voilà une soirée dont le bon Cheick Fantamady Diarra se souviendra. Pour son doublé, bien sûr, mais aussi pour son incroyable golazo à l'heure de jeu, une formidable frappe quasiment sans élan à 25 mètres. De quoi permettre à Dunkerque de disposer de Châteauroux. Logiquement, car les hommes du Nord ont maîtrisé les débats face à de trop timides adversaires. Bonne opération pour Dunkerque, qui remonte à la 8place du classement. Moins bonne pour Châteauroux, qui plonge dans la zone rouge., comme la distance approximative à laquelle Diarra a claqué son golazo.Dans la lutte pour le maintien, Rodez a longtemps cru faire la bonne opération. Car c’est Capitaine Bonne qui avait mis les siens sur de bons rails. Mais le doublé de Mendoza, sur penalty puis en renard, a eu raison de la fête qui se dessinait à Paul-Lignon. Et Rodez s’enfonce dans la zone rouge., comme le nombre de minutes qu’il aura suffi à Mendoza pour tout renverser.