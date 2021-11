Auxerre renverse Valenciennes et s'invite sur le podium

6

Valenciennes (3-5-2) : Chevalier - Ntim (Doukouré, 90e+5), Masson (Diliberto, 78e), Cuffaut - Debuchy (Dos Santos, 46e), Hamache, Kaba (Picouleau, 78e), Ouattara, Abeid (Lecoeuche, 70e) - Ayité, Robail. Entraîneur : Olivier Guégan.



AJ Auxerre (4-3-3) : Léon - Arcus, Jubal, Pellenard, Bernard - Hein (Mohamed, 76e), Touré, Trouillet (Georgen, 84e) - Dugimont, Perrin, Sinayoko. Entraîneur : Jean-Marc Furlan.

Silence, Auxerre pousse.Victoire difficile mais victoire quand même pour l'AJ Auxerre sur la pelouse du Hainaut face à une équipe de Valenciennes dans le dur sur ses terres. Les hommes de Jean-Marc Furlan s'installent à la troisième place de Ligue 2, à trois points de Toulouse.Une rencontre dans laquelle il aura fallu attendre la seconde période pour voir les deux équipes trouver la faille. Deux buts en deux minutes, d'abord pour Hamache à la conclusion d'une superbe action collective de Valenciennes, juste avant la réponse immédiate de Sinayoko pour l'AJA. Avant cela, les occasions avaient pourtant déjà été de mise de part et d'autre via Sinayoko déjà (5, 34) et Trouillet (40) côté auxerrois ou Ayité (7, 32) pour le VAFC. Un premier acte dont la plus belle opportunité reste le poteau trouvé par Gauthier Hein dans les dernières minutes avant la pause (44).C'est donc après la pause que cette rencontre particulièrement animée de bout en bout se décante enfin. Sous les yeux de Steve Savidan, les hommes d'Olivier Guégan prennent donc les devants avant de se faire rejoindre et même dépasser sur un bijou de Gaëtan Perrin, dont l'enroulé trouve la lucarne de Chevalier. Devant un public désabusé par les tristes résultats à domicile et qui réclame la démission des dirigeants, Valenciennes essaie de revenir dans les dernières minutes, mais peine à se montrer véritablement dangereux. Une nouvelle fois handicapé par les blessures, Auxerre réalise tout de même une belle opération en étant la seule équipe du Top 5 à l'avoir emporté ce week-end.La candidature pour la montée est bien reçue.