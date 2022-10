Auxerre et Nice n'avancent pas

Auxerre (4-1-4-1) : Costil - Joly, Jubal, Jeanvier, Bernard - Touré - Sinayoko (Dugimont, 87e), Sakhi (Niang, 72e), Autret (Hein, 87e), Da Costa (Perrin, 79e) - Raveloson. Entraîneur : Michel Padovani.



Nice (3-4-2-1) : Schmeichel - Todibo, Rosario, Viti - Lotomba (Mendy, 84e), Lemina (Beka Beka, 84e), Barkley, Bard - Thuram (Ramsey, 64e), Laborde - Delort (Pépé, 40e). Entraîneur : Lucien Favre.

C'était quand même mieux avec Jean-Marc Furlan.Au terme d'un combat acharné entre deux équipes en manque de confiance, Auxerre et Nice n'ont pas su se départager ce samedi à l'Abbé-Deschamps (1-1). Après un premier round d'observation en début de rencontre, Khéphren Thuram réalise un slalom somptueux dans la défense apathique de l'AJA et sert Andy Delort, qui finit dans le but vide, avant d'être contraint de sortir quelques instants plus tard sur blessure. Les Auxerrois se réveillent et profitent d'un coup de pied arrêté pour revenir à hauteur, avec Nuno Da Costa qui claque une belle tête sur cornerLes locaux font plutôt bonne figure, poussent pour prendre l'avantage, mais sont rattrapés par leur déchet technique. La partie devient de plus en plus décousue dans le second acte et il faut attendre les ultimes minutes du match pour voir les choses s'emballer. Seul dans la surface, Ross Barkley rate d'abord son face-à-face avec Benoît Costil (87), puis M'Baye Niang catapulte un missile sur le poteau de Kasper Schmeichel dans la minute qui suit (88). Les deux équipes restent là-dessus : un nul qui n'arrange personne.Auxerre passe à la quinzième place, Nice reste treizième.