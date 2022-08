Auxerre enchaîne face à Strasbourg

Auxerre (4-1-4-1) : Costil - Joly, Jubal, Coeff, Q. Bernard - Perrin (M'Changama, 70e), Sakhi, B. Touré, Autret (Dugimont, 70e), Hein (Raveloson, 77e) - Sinayoko. Entraîneur : Jean-Marc Furlan.



Strasbourg (3-5-2) : Sels - Doukouré (Diarra, 64e), Le Marchand (Pierre-Gabriel, 64e), Djiku - Delaine (Aholou, 77e), Bellegrade (Diallo, 72e), Prcic, Thomasson, Liénard - Gameiro, Ajorque. Entraîneur : Julien Stéphan.

Avec ce genre de scénario, Auxerre les fesses à l'Abbé-Deschamps.Malgré une équipe décimée par les suspensions (Niang, Da Costa) et les blessures (Charbonnier) offensives, l'AJ Auxerre a réussi à faire la différence face au Racing Club de Strasbourg en s'imposant pour la première fois de la saison à domicile par le plus petit des écarts (1-0). De quoi provisoirement remonter à la cinquième place, tout en envoyant les Alsaciens dans la zone rouge.La partie débute pourtant par un intense pressing strasbourgeois qui laisse les Bourguignons pantois, leur première tentative n'arrivant qu'au quart d'heure de jeu et sans inquiéter Matz Sels. Mais la réussite n'est pas avec les visiteurs et les deux ratés consécutifs de Kévin Gameiro sont punis par une contre-attaque initiée par le capitaine icaunais Birama Touré, lequel sert Lassine Sinayoko, numéro 9 par défaut du jour, qui décale Gaëtan Perrin côté gauche. Celui qui fut le héros du barrage aller contre Saint-Etienne la saison dernière conclut l'action d'une frappe à ras-de-terre, qui permet à l'AJA de rentrer au vestiaire avec l'avantage.La suite est une question de courage : malgré une nette domination du Racing (60% de possession, neuf tentatives), la défense bleue et blanche ne rompt pas et peut de nouveau remercier un Costil des grands jours qui termine pour la 1fois depuis mai 2021 un match sans encaisser de but en Ligue 1. A l'image de la blessure de Maxime Le Marchand, blessé à l'arcade sourcilière à l'heure de jeu, Strasbourg met du temps à se relever. Trop longtemps pour réussir à arracher le point du match nul. Ce déplacement dans l'Yonne sera à oublier très vite avant de recevoir Nantes mercredi prochain. De son côté, Auxerre a bien mérité de savourer ce deuxième succès consécutif avant d'aller se frotter à l'OL, avec un vrai 9 de métier cette fois-ci. Ca promet.