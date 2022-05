Auxerre écarte Sochaux aux tirs au but et file en barrage

Après avoir longtemps subi la grosse domination d'un Auxerre maladroit devant les cages, Sochaux a craqué lors de la séance de tirs au but pour son deuxième playoff d'accession à la première division. Beaucoup moins imprécise lors de ces pénos, l'AJA affrontera donc Metz ou Saint-Étienne pour monter en Ligue 1.

45 minutes, et un match toujours pas commencé

Quelques tremblements de filets... lors des tirs au but

Charbonnier qui loupe à quelques mètres du but sochalien à la 91e minute ! Quelle occasion ! ?#AJAFCSM (beIN Sports) pic.twitter.com/MHICZypgRX — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 20, 2022

Auxerre (4-4-2) : Léon - Arcus, Jubal, Coeff, Bernard (Joly, 121e) - Touré, Hein (Dugimont, 106e), Sakhi, Sinayoko (Perrin, 80e) - Autret (Trouillet, 90e), Charbonnier. Entraîneur : Furlan.



Sochaux (4-3-3) : Prévot - Henry, Ndour, Aaneba (Diedhiou, 91e), Pogba - Lopy, Thioune (Kaabouni, 106e), Weissbeck (Virginius, 106e) - Mauricio (Ndiaye, 73e), Kalulu (Kitala, 85e), Do Couto (Ambri, 73e). Entraîneur : Daf.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une séance de tirs au but, et tout s'effondre... ou l'aventure continue. À l'occasion du deuxième playoff pour la montée en Ligue 1 opposant Auxerre à Sochaux, la tristesse s'est abattue sur les Lionceaux. Particulièrement sur Kitala, l'ex de l'AJA entré en cours de jeu et seul joueur à avoir raté son péno arrêté par le solide Léon . Cruel, mais pas illogique tant le troisième de deuxième division a dominé cette confrontation malgré un manque de réalisme criant. Il s'est tout de même donné le droit à un match couperet contre Metz ou l'ASSE, un barrage à la fois stressant et excitant.Pression, pression et pression. Tels sont les maîtres mots exprimant le mieux l'émotion ressentie par les 22 titulaires, comme en témoigne cette première mi-temps bloquée à double tour. Si Auxerre s'essaye à quelques mouvements offensifs avec notamment un enroulé du gauche d'Hein terminant dans le petit filet avant la pause et une petite dizaine de frappes tentées (la moitié non cadrées, malheureusement pour eux), les Sochaliens demeurent quant à eux sur la défensive : à peine un tir essayé pour les visiteurs, et surtout un frisson pour Prévot à l'approche de la pause avec un ballon mal maîtrisé sur une percée de Sakhi. Signe que la tension est palpable, en particulier chez les Lionceaux. Reste que le score ne bouge pas, et que les locaux doivent montrer davantage tout en prenant garde aux contres s'ils souhaitent percer le coffre adverse avant la fin du temps règlementaire.Au retour des vestiaires, bis repetita : tous derrière, les Sochaliens laissent la sphère à l'AJA et ne font que courir pour empêcher l'ouverture du score des Auxerrois. Ces derniers, patients, ont cependant un mal fou à se procurer des actions nettes face à des ennemis bien organisés. Sinayoko n'est par exemple pas loin d'obtenir un penalty à l'heure de jeu, mais l'arbitre - qui n'a pas la VAR comme compagnon possible - préfère indiquer coup franc. Dès lors, une question se pose : la fatigue va-t-elle être préjudiciable pour le cinquième de Ligue 2, qui sort de 90 minutes soutenues sur le terrain du Paris FC ? La réponse des outsiders ne se fait pas attendre et se traduit presque par un but en leur faveur, Weissbeck étant tout proche de profiter d'une petite bévue d'Arcus. En retour, Charbonnier manque de plier la rencontre au bout du temps additionnel... mais rate l'immanquable au rebond d'une tentative de Trouillet, envoyant le cuir au-dessus alors que Prévot se trouve au sol.Direction la prolongation, donc, durant laquelle les hommes de Furlan continuent de dominer de manière stérile et maladroite. À l'image de Perrin, imprécis, qui croise trop face aux cages ou envoie une volée frôlant la barre transversale. À l'autre bout de la pelouse, le danger survient parfois soudainement, et Ambri gâche ainsi une bonne occasion de se muer en héros responsable du braquage tant recherché. Finalement, la séance de tirs au but attendue par certains (comme Henry, qui souffre de crampes) s'invite bel et bien au stade de l'Abbé-Deschamps. Avec, en malheureux tireur, Kitala. Et en vainqueur Auxerre, qui retrouvera Saint-Étienne ou Metz pour une nouvelle (et ultime) finale... encore plus chaude.