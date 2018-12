Auxerre cartonne Grenoble, Brest cale à Niort

Bien que privé de son derby lorrain, le dernier Multiplex de Ligue 2 de 2018 a régalé. Notamment à Auxerre où l'AJA a roulé sur Grenoble, à Charléty avec un bouillant derby parisien et à Niort où Brest a buté sur les Chamois. Sinon, Clermont conforte son statut de meilleure défense d'Europe et Béziers de meilleur hôte de France.

1

Les résultats de la 19e journée de Ligue 2 :

Le vrai héros : David Oberhauser

Le vrai zéro : le stade de la Méditerranée

La pizza en famille du soir : Paris FC - Red Star

Le chiffre : 13

Oh, le vilain geste !

Si cette soirée était une pizza : bourguignonne

Grâce à sa victoire à Châteauroux , le Gazélec va passer les fêtes au chaud. Avec leurs 22 points au compteur, les Corses peuvent envisager leur quête de maintien sereinement. Et ce réveillon sans pression, les Gaziers le doivent bien à David Oberhauser . Le portier du Gaz' connaissait ce soir tous les bons tuyaux pour repousser les Castelroussins.En football comme en politique, la cohabitation n’annonce souvent rien de bon. La preuve à Béziers, où l’ ASB Football partage le stade de la Méditerranée avec les copains du rugby de Pro D2. Sauf que lorsqu'on voit l’état de la pelouse – qui a failli causer un nouveau report de match –, on ne peut en vouloir aux joueurs de ne pas montrer grand-chose. Surtout que les travées sont vides. Alors pourquoi ne pas retourner à l’historique Sauclières ? D’autant qu’au stade de la Méditerranée, Béziers culmine à zéro victoire cette saison. Zéro, comme sa pelouse.Ambiance retrouvailles au stade Charléty. À quelques jours de Noël, le derby francilien avait des airs de repas de famille propice aux embrouilles entre un Paris FC en pleine bourre et un Red Star bon dernier accompagnés de mille fidèles. La preuve avec ce carton rouge reçu par Satli pour une faute aussi vilaine qu’inutile. Si la fête a été plutôt belle en tribunes, c’est au bord du terrain que les retrouvailles ont été les plus chaleureuses entre deux frangins : Faruk Hadžibegić et Mecha Baždarević. Coéquipiers du grand Sochaux et en sélection yougoslave, les deux entraîneurs se sont, ce soir encore, quittés bons amis. La faute à une égalisation tardive de Fontaine pour le Red Star, qui prive le PFC de podium et maintient en vie une Étoile rouge qui retrouve des couleurs. La magie de Noël ?Oubliez le Stade de Reims et sa défense de fer en Ligue 1 ou le Liverpool de Klopp : les recordmen européens du nombre desont en deuxième division française. Eh oui : avec sa victoire à Troyes Clermont porte ce record à treize matchs sans prendre de but. Le nul in extremis du Paris FC contre le Red Star offre même l’exclusivité du record aux Auvergnats. Joyeux Noël !Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer la pause dans une course d’élan d’un penalty ? Pas Antoine Rabillard , visiblement. L’attaquant biterrois aux trois petits buts cette saison a marqué une pause avant de frapper son péno, qui s’est envolé hors du stade. Et ce, alors que le score était de 0-0 face à Orléans . Une heure plus tard, l’ AS Béziers s’incline 2-1 malgré un autre penalty - transformé celui-ci, mais par Kanté -, et surtout à cause d’une flopée de ratés de la part de Rabillard.Pas encore sur la carte chez Domino’s, la pizza bourguignonne a été intronisée ce soir. Œuvre du pizzaïolo franco-italien de l’AJ Auxerre Daniel Mancini , elle a fait ses preuves en régalant l’Abbé-Deschamps toute la soirée. Comment ? En terrassant les Grenoblois – pourtant favoris – quatre buts à zéro. Des buts signés Mancini donc, également passeur décisif, mais aussi Adeoti, Arcus et Yattara. À noter que la réussite de cette recette nécessite de vieux ingrédients (Tacalfred, Féret, Correa...) saupoudrés d’une jeunesse épicée (Arcus, Mancini...). Testée et approuvée par Guy Roux , et donc à servir avec un verre de Cristaline.