Auxerre braque Dunkerque

AJ Auxerre (4-1-2-1-2) : Léon - Pellenard, Coeff, Jubal, Arcus - Birama Touré - Hein, Sakhi - Trouillet (Perrin, 61e) - Charbonnier, Dugimont (Sinayoko, 61e). Entraîneur : Jean-Marc Furlan.

Dunkerque (4-4-1-1) : Vachoux - Thiam, Ba, Gomis, Trichard (Dudouit, 62e) - Ouadah (Kerrouche, 81e), Kikonda, Pierre (Bruneel, 70e), Brahimi - Majouga (Salama, 62e) - Niane. Entraîneur : René Revelli.

Mis à contribution avant le Paris FC, Ajaccio et Sochaux (en piste à 19 heures) ce samedi après-midi, l'AJ Auxerre a su mettre la pression sur ses adversaires dans la course à la montée. Un succès face à une équipe de Dunkerque appliquée (1-0), débarquée à l'Abbé-Deschamps pour jouer son va-tout en vue du maintien, mais qui aura craqué à deux minutes du terme.Ce duel pour grimper et ne pas descendre a ainsi débuté par les assauts des Maritimes. Lancé sur un ballon en profondeur de Bilal Brahimi, Adama Niane s'en est allé défier Donovan Léon, opposition remportée par le Guyanais d'une belle sortie devant le plat du pied de l'attaquant (3). Une occasion sérieuse, seule véritable alerte sur les deux cages. Car malgré les offensives, les acteurs se sont surtout illustrés par un déchet récurrent aux avant-postes, symbolisé par Gaëtan Charbonnier côté auxerrois et Marco Majouga dans le camp dunkerquois. Il faut alors attendre la fin des 45 premières minutes, pour voir Hamza Sakhi solliciter Jérémy Vachoux d'une frappe à l'entrée de la surface, bien repoussée (36).Visiblement empruntés, hôtes et visiteurs ont dès lors poursuivi le bal des maladresse après la pause. Sans spectacle durant près durant une demi-heure, la partie s'est emballée avec l'entrée de Gaëtan Perrin. Inspiré, le meneur de jeu s'est effectivement amusé d'Alioune Ba d'une roulette avant d'entrer dans la surface et de croiser son ballon, un peu trop justement (74), suivi d'une tentative lointaine, dans le coffre de Vachoux (77). En réaction, l'USL s'est appuyé sur Amine Salama, autre remplaçant, parti buter sur les mains fermes de Léon en face à face (78). Croyant au nul, l'Yonne a finalement explosé au bout du bout. La conséquence d'un excellent une-deux signé Perrin et Charbonnier (légèrement hors-jeu), conclu à l'arrachée par le. Lequel des Gaëtan faut-il remercier ?Cette victoire offre donc à Auxerre une place de dauphin provisoire, à égalité de points avec Ajaccio (68 unités). À deux journées de la fin, Dunkerque reste, de son côté, dix-neuvième et dit, presque, au revoir à la Ligue 2.