Auxerre arrache un point contre Guingamp

Auxerre (4-2-3-1) : Michel - Arcus, Coeff, Marcelin, Bernard - Bellugou, Touré - Barreto (Begraoui, 88e), Dugimont, Sakhi - Sorgic (Merdji, 51e). Entraîneur : Jean-Marc Furlan.



Guingamp (4-2-3-1) : Caillard - Palun, Sorbon (Boudjemaa, 87e), Eboa Eboa, Poaty (Niakaté, 62e) - Phiri, Deaux - Ngbakoto (Roux, 72e), Blas, Pelé - Rodelin. Entraîneur : Patrice Lair.

Guingamp et la malédiction du 2-0.Comme lors de la première journée contre Grenoble, l'EAG a dû se contenter d'un point à Auxerre (2-2) après avoir mené de deux buts au tableau d'affichage. Le club breton commence la tête dans le guidon, laissant l’AJA se mettre en évidence, à l'image de l'intenable Barreto. Si la défense guingampaise est secouée, l’EAG s’illustre par son efficacité. Un bon travail de Rodelin, une passe décisive de Palun pour son premier match dans son nouveau club et une finition propre de Ngbakoto pour un petit hold-up (0-1, 18). Guingamp s’offre même le luxe de se mettre à l’abri dans la foulée, Deaux profitant d’une mauvaise touche de Coeff pour presser Barreto et ajuster Michel d’une frappe puissante (0-2, 32). Un possible cadeau d'adieu du milieu annoncé à Nîmes Sauf que la sérénité est un mot ayant disparu depuis plusieurs mois du côté de Guingamp. La bande à Furlan revient donc avec l'espoir de renverser leur adversaire. Après un nouveau gros boulot de Barreto côté droit, Merdji profite d'un mauvais renvoi de Caillard pour marquer du bout du pied, six minutes après avoir pris la place de Sorgić (1-2, 57). Place à la panique dans les rangs bretons face aux offensives d'Auxerrois revigorés par le pion et poussés par le public de l'Abbé-Deschamps. Le salut vient d'un nouveau numéro de Barreto, fauché dans la surface par Eboa Eboa et obtenant un penalty tranquillement transformé par Dugimont (2-2, 83). Un retour mérité mais un constat qui ne change pas : les deux équipes restent coincées dans la deuxième partie de tableau.Sympa, ce match du lundi soir.