Aux origines du mythe de la Zone Cesarini

De l'Italie à l'Argentine, de l'Argentine à l'Italie

« Il faut avoir les nerfs solides »

« Il n’y a même pas eu le temps de remettre le ballon dans le rond central, l’arbitre a sifflé la fin juste après le but. Les Hongrois l’avaient mauvaise, et moi, j’ai reçu les compliments de tous mes coéquipiers : la Zona Cesarini venait d’être découverte. »

« il faut une réserve d’énergie et de souffle suffisante dans les poumons pour pouvoir, au terme des 90 minutes, avoir encore la force de produire un effort décisif. C'est cet effort qui vous permettra de résoudre le match. »

Quand un but est inscrit dans les arrêts de jeu, un nom revient régulièrement. Celui de Sir Alex Ferguson, et de son célèbre. En effet, à une certaine époque, le Manchester United de Sir Alex avait pris l’habitude de régulièrement marquer des buts décisifs dans le temps additionnel. Il n’en fallait pas plus pour que les médias anglais octroient à ces instants le nom du coach écossais. Dans les années 2010, le Napoli de Walter Mazzarri a lui aussi été un adepte des buts dans les arrêts de jeu, la presse italienne se faisant un plaisir de parler de. Mais bien avant Mazzarri, bien avant Fergie, un autre nom chantant avec la lettreavait fait des dernières minutes sa chose. Renato Cesarini. À tel point qu’en Italie, pendant des décennies et aujourd'hui encore, le termeavait quasiment remplacé celui de. Et à force de parler deà tout bout de champ, on en a oublié qui en était à l’origine.Renato Cesarini, donc. Un artiste du ballon né le 11 avril 1906 à Senigallia, dans la région des Marches. Deux ans après sa naissance, ses parents décident de quitter l’Italie pour aller s’installer à Buenos Aires. Le petit Renato, qui ne semble pas franchement intéressé par les études, se familiarise rapidement avec ce nouveau jeu venu d’Angleterre qu’est le football. Il fait ses gammes en Argentine, notamment à Chacarita Juniors, club de Buenos Aires. Milieu de terrain offensif très doué techniquement, il va, à 23 ans, faire le chemin inverse de celui de ses parents, en rentrant en Italie. La Juve le recrute, et Cesarini va devenir l’un des piliers de la célèbre Juve du quinquennat d’or, celle qui remporte cinq Scudetti de suite de 1931 à 1935. Après six saisons à Turin, il rentrera en Argentine, toujours à Chacarita Juniors, puis terminera sa carrière en 1937 à River Plate où il formera une sacrée attaque aux côtés de Peucelle, Bernabè Ferreyra, Moreno et Pedernera. Voilà pour le curriculum vitae. Maintenant, reste à savoir pourquoi le nom de cet Italo-Argentin est associé depuis près d’un siècle à des buts inscrits dans les arrêts de jeu.La réponse, c’est l’intéressé lui-même qui l’a contée dans les colonnes du, en 1949."Zona Cesarini", écrivait-il de façon quasiment prophétique.La légende voudrait que, lorsqu'il portait les couleurs de Chacarita Juniors, Cesarini ait inscrit plusieurs buts décisifs in extremis. Légende qu’aucun almanach ne peut confirmer, ni infirmer. À la Juve, Cesarini inscrit bien un but dans le temps additionnel contre Palerme, mais... en match amical. Puis, toujours selon la légende, il aurait récidivé en Mitropa Cup, à Budapest, avant d’égaliser en toute fin de match, le 29 mars 1931, lors d’un Italie-Suisse. Mais la véritable histoire n’est pas encore écrite., écrivait encore Cesarini. Le 13 décembre 1931, à Turin, sur le terrain d’habitude occupé par le Torino, l’Italie affronte la forte Hongrie, pour le compte de la Coupe internationale. Le score est de 2-2, le terrain est lourd à cause des fortes pluies qui se sont abattues sur Turin, et les Italiens commencent à tirer la langue.(et qui n'a compté que deux sélections en équipe de Hongrie, N.D.L.R.).Et voilà comment, sur une action, Renato Cesarini a laissé son nom et son empreinte dans l’histoire. Après avoir raccroché les crampons, le natif de Senigallia est devenu entraîneur. On l’a notamment vu sur les bancs de River Plate (où il a, entre autres, été le mentor d’un tout jeune Omar Sivori) et de la Juventus. À tous ses joueurs, il a tenté d’enseigner des valeurs en accord avec le but qui l’avait rendu définitivement célèbre."Tous les joueurs peuvent marquer à la dernière seconde, mais pour ce, il faut que vous ayez certaines qualités."Triste ironie de l’histoire, Cesarini est décédé en 1969, à 63 ans, d’une... embolie pulmonaire. Mais sa mémoire continue encore aujourd’hui d’être honorée. D’abord par la Zona Cesarini, bien sûr, mais aussi par un prix décerné en fin de saison depuis 2016. Un prix qui récompense les joueurs de Serie A ayant marqué les buts décisifs les plusde la saison. Les lauréats 2020 se nomment Dries Mertens (Sampdoria-Napoli 2-4, 98minute), Felipe Caicedo (Cagliari-Lazio 1-2, 97) et Patrick Cutrone (Fiorentina-Verona 1-1, 96). Seront-ils capables de nous raconter leur but décisif avec autant de précision et de poésie que l'a fait Renato Cesarini ?