Aux Féroé, une fin de match délocalisée dans un autre stade à cause d'une coupure d'électricité

Scènes surréalistes en D1 féringienne hier soir lors du match entre le B36 et Skala.Après une coupure de courant à la 85e au stade Tórsvøllur, le match a dû être déplacé juste après au stade Gundadalur qui se situe à 10m pour terminer les 5 dernières minutes de jeu@B36 pic.twitter.com/NL5JMe5GcS — Nordisk Football (@NordiskFootball) September 17, 2022

AL

Le déplacement le plus court de l'histoire.Ce vendredi, le B36 Tórshavn, club phare des Féroé, a balayé la lanterne rouge du Skála Ítróttarfelag (5-0), et poursuit sa remontée en Betri-deildin. Mais alors que la messe était déjà dite et que la feuille de match était bien noircie, l'installation nocturne du Tórsvøllur, le stade national, a flanché à la 85minute.Résultat des courses, les cinq dernières minutes du temps réglementaire plus le temps additionnel ont dû se disputer dans un autre stade, situé juste derrière le Tórsvøllur, et qui a la particularité d'avoir une tribune aux couleurs du HB Tórshavn, et l'autre aux couleurs du B36.En même temps, c'était ça ou une défaite par forfait.