Australie : le chemin de croix continue pour les Central Coast Mariners

FT | A brace from Muzz isn't enough as City grab all three points. #CCMFC #CCMvMCY pic.twitter.com/FZd80vk7ed — Central Coast Mariners (@CCMariners) March 20, 2020

QC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et de dix !En s'inclinant à domicile ce vendredi matin face au Melbourne Victory (2-4), les Central Coast Mariners enchaînent une dixième défaite consécutive et poursuivent leur saison catastrophique à la dernière place de la A-League. Tout avait pourtant bien commencé avec une ouverture du score dès la 2minute. Mais l'euphorie fut de (très) courte durée, puisque seulement huit minutes plus tard, le score était de 2-1 pour les visiteurs. Dès le retour des vestiaires Melbourne faisait le break et la réduction du score à la 69minute fut à nouveau suivi d'un retour de bâton quasi immédiat(4-2, 74). Dans cette nouvelle victoire de Melbourne, Jamie Maclaren s'est offert un triplé permettant à son équipe de rester à la deuxième place du classement. Pour Central Coast en revanche, le chemin de croix se poursuit avec treize points et quatre petites victoires en 22 journées. Le club n'a plus pris le moindre point depuis le 12 janvier dernier.Vraiment durs à éteindre, ces incendies australiens.