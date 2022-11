Le Duke de Sydney

Unique buteur de l’Australie face à la Tunisie (1-0), Mitchell Duke en a profité pour faire taire les critiques au pays. L’attaquant qui évolue en D2 japonaise espère bien bisser contre le Danemark pour permettre à son équipe de sortir des poules en Coupe du monde pour la première fois depuis 2006.

50 - Mitchell Duke, qui a inscrit le 50e but de cette #CDM2022, est le premier joueur évoluant en 2e division à marquer lors de cette édition (Fagiano Okayama en D2 japonaise). Outsider pic.twitter.com/QAgjeUXpt0 — OptaJean (@OptaJean) November 26, 2022

Plus en verve au Qatar qu'en Arabie saoudite

La France a découvert Mitchell Duke (31 ans) sur une frappe presque sans élan qui a frôlé le montant gauche d’un Hugo Lloris battu. La Tunisie sur une tête lobée qui a permis aux Australiens de s’imposer 1-0 et de décrocher leur premier succès dans un Mondial depuis une victoire contre la Serbie (2-1), en 2010. Ce but, le joueur originaire de Liverpool, mais version australienne, dans la banlieue de Sydney, l’a célébré avec un signe destiné à son fils présent en tribune. Mais il aurait pu mettre un doigt devant la bouche à la Samir Nasri. Car les critiques dans son pays ne l’ont pas épargné. Il lui est reproché de jouer en D2 japonaise, au Fagiano Okayama, où il a bouclé le dernier exercice en octobre dernier avec huit buts et trois passes décisives en 36 matchs."Comment quelqu'un de D2 japonaise peut être notre attaquant titulaire contre le Pérou ?", a-t-il lancé au micro de beIN Sports. Enlever Mitchell Duke (23 capes pour 9 pions) de sa liste ? Impensable pour le sélectionneur Graham Arnold. Ce dernier est l’entraîneur qui a lancé l’attaquant en pro, en 2011, au Central Coast Mariners. Ils ont d’ailleurs été champions d’Australie ensemble en 2013, et le joueur a été emmené par son mentor aux JO 2021., enchaînait-il.Parmi les bonnes personnes, son sélectionneur, lui aussi critiqué sur l’île., continue Duke.Pas la France, mais la Tunisie, oui. Avant ces joutes mondiales, Mitchell Duke a vu ses coéquipiers monter au créneau pour le défendre, alors que nombreux sont ceux qui le jugent trop juste pour devenir un cadre desaprès les retraites de Tim Cahill ou Mile Jedeniak, encore là en 2018., assurait face à la presse son partenaire Awer Mabil.La carrière de Mitchell Duke n’a jamais été un long fleuve tranquille. Après des débuts prometteurs au Central Coast Mariners et un statut d’international, il s’envole pour le Japon et le Shimizu S-Pulse (2015-2019). Souvent aligné comme ailier, l’avant-centre, plutôt pivot ou renard des surfaces et à l’aise dans le domaine aérien, ne plante que cinq buts en... 106 rencontres ! De retour chez lui au Western Sydney (2019-2020), il retrouve le chemin des filets avec 14 réalisations en 26 matchs et un statut d’international. Mais il part en Arabie saoudite, à Al-Taawon (2020-2021), où Patrice Carteron le fera jouer ailier et, surtout, où il traîne son spleen et voit son compteur but bloqué à zéro.L’Australien semble plus en réussite sur les pelouses qataries que sur celles saoudiennes. Ce mercredi après-midi, ce sera peut-être au tour du Danemark de découvrir Mitchell Duke.