Aurier : « Ce match contre la France, c’est un peu notre Coupe du monde à nous »

Magnéto, Serge.Éliminée en huitièmes de finale de la dernière CAN et également éjectée de la course au Mondial 2022, la Côte d'Ivoire se présente en Marseille sans autres ambitions que deface aux champions du monde. C'est en tout cas ce qu'a exprimé son capitaine Serge Aurier, de retour en France pour ce match amical., assure le latéral de Villarreal.(la Côte d'Ivoire affrontera aussi l'Angleterre à Wembley, lors de cette séquence international, NDLR)L'ancien Parisien sait aussi qu'une grosse ambiance attend les siens au Vélodrome :Le sélectionneur Patrice Beaumelle, natif de Arles et ayant officiel dans l'Hérault voisin, est lui carrément un local de l'étape., sourit-il. Ne sachant pas encore si son avenir à la tête des Eléphants ira plus loin que cette semaine internationale (la Fédération doit organiser des élections début avril et son sort en dépendra), le coach de 43 ans compte bien profiter à fond de cette rencontre de gala., se souvient celui qui pourra aussi se présenter au grand public français.Le tout, avé l'accent.