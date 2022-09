Le Bayern battu par Augsbourg, Dortmund perce Schalke

Longtemps maladroit, le Borussia Dortmund a coiffé son rival de Schalke (1-0) sur le poteau grâce à son wonderkid, Youssoufa Moukoko, et trône provisoirement en tête de la Bundesliga. Car dans le même temps, le Bayern Munich patine et ne gagne plus depuis un mois en championnat. Surpris à Augsbourg (1-0), le Rekordmeister n'est même plus sur le podium. Le Bayer Leverkusen non plus n'y arrive plus, et lâche encore des points face au Werder Brême (1-1). Enfin, l'Eintracht Francfort a bouclé sa sa belle semaine en cuisinant Stuttgart (1-3).

But : Moukoko (79e) pour le BvB



Le retour du Revierderby après un an de latence a d'abord été marqué par une réalisation plutôt... surprenante. Uniquement filmé en plan large, le duel entre les ennemis de la Ruhr aura été moins productif qu'à l'accoutumée, mais le peuple jaune et noir peut tout de même exulter. Au niveau de la possession (70-30), Dortmund fait tourner. Mais pour ce qui est des offensives tranchantes, c'est une autre histoire. Toutefois, Schwolow sauve la mise aux siens devant Gio Reyna, après une trentaine de minutes de ronronnement. Une envolée acrobatique pour barrer la route à la tête placée de l'international américain, qui fait le bonheur des photographes.



Face au très remuant (et un peu seul) Malen, le portier de Schalke est à nouveau vigilant au retour des vestiaires. Plus déterminés, les Schwarzgelben poursuivent leur forcing, mais Brandt vise les pieds de Schwolow à l'entame des 20 dernières minutes. Un point à valeur de victoire pour les Königsblauen ? Raté, la faute à ce centre au cordeau de Wolf pour le jeune Moukoko, qui claque une tête victorieuse à la Modeste, à bout portant. À part ça, Marco Reus est encore sorti sur blessure. Mondial menacé ?



But : Berisha (59e) pour le FCA



Le Bayern est-il malade ? Il faut bien lui trouver des points faibles, après ce quatrième (!) match sans victoire de suite en Bundesliga. Et si voir le Rekordmeister lâcher des munitions en début de saison pouvait donner de l'espoir à ses concurrents ? Dans ce derby bavarois, le Bayern pêche à la finition. Musiala, souvent en bonne position, croise systématiquement trop ses tentatives. Mané, lui, ne passe pas le mur Gikiewicz. Enorgueilli par sa résistance, Augsbourg voit Bauer expédier un carafon endiablé peu au-dessus de la barre de Neuer. Mieux, sur un ballon dans la boîte qui n'annonçait pas particulièrement un 14 juillet, Berisha est tout heureux de réceptionner le cuir avant de débloquer les hostilités. Le tout... sur une passe du genou de Iago. Une dernière parade de Gikiewicz devant Sané et une ganache de Sabitzer dans le vent, et voilà le Bayern (presque) en crise.



Buts : Demirbay (57e) pour le Werkself // Veljković (82e) pour les Werderaner



Dans un duel historiquement prolifique et ouvert, le Bayer et le Werder ont livré un match débridé, qui s'est logiquement terminé à l'équilibre. Si la fin de première période est folle, avec une double situation dans l'escarcelle du Werder et du duo Ducksch-Füllkrug, ce sont les Aspirines qui prennent les commandes à la BayArena grâce à un coup de canon brossé de Demirbay, bien décalé par Kossounou. Mais le Werder n'abdique pas, et Füllkrug provoque l'hésitation de trop chez Hrádecký. Après avoir repoussé le coup de casque du numéro 11, le portier finlandais se troue et laisse Veljković égaliser de manière peu académique, en seconde lame. Au moins, le Werkself sort provisoirement de la zone rouge.



Buts : Tomás (79e) pour les Schwaben // Rode (6e), Kamada (55e) et Jakić (88e) pour les Adler



Après avoir climatisé le Vélodrome en Ligue des champions, les Aigles de l'Eintracht se sont également remis la tête à l'endroit en BuLi. Sur un coup franc de Kamada repoussé par Müller, Rode place sa tête pour l'ouverture du score. Francfort frustre les locaux dans le jeu, mais Knauff a le malheur de trop croiser à la demi-heure, avant que Karazor ne manque de ramener les deux équipes à égalité, de la tête. Têtu, Kamada prend finalement sa revanche, toujours sur coup franc, en ne laissant aucune chance à Müller. De l'autre côté, Trapp doit s'incliner devant Tomás, mais le tenant du titre en C3 pointe bel et bien au sixième rang, après le jaillissement de Jakić sur une offrande du maestro Kamada. Stuttgart, de son côté, n'a toujours pas connu le parfum du succès cette saison.



Résultats et classement de Bundesliga



