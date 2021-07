Auditionné par l'Assemblée nationale, Didier Quillot revient sur l'affaire Mediapro

"Il faut rappeler le contexte de l'époque. En 2017-2018, Neymar arrive dans le championnat de France et le groupe Altice débarque dans le marché des droits TV. En Europe, tous les grands championnats voient leurs droits augmenter" — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) July 22, 2021

AB

Le fin mot de l'histoire.Jeudi à partir de 10h30, l'ancien président de la Ligue de football professionnel Didier Quillot était auditionné par l'Assemblée nationale, le but étant de parler de l'affaire Mediapro . Et l'homme d'affaires s'est montré plutôt loquace.(la LFP), a commencé Didier Quillot. Pour éviter le futur fiasco, il a regretté qu'il n'y ait pas eu, bien qu'il précise queIl a également taclé Maxime Saada qu'il accuse lui et son groupe d'avoir tout fait pour. Pour lui c'est simple,Sur le business-plan de Mediapro, bien que lui et la LFP trouvaient qu'il était, ils pensaient qu'au bout de deux ou trois ans, l'équilibre aurait pu être atteint et que le groupe sino-catalan allait se positionner dans la durée. Malgré ce fiasco, Didier Quillot pense que. Il propose par exempleLe plus important sera donc de ne pas répéter les mêmes erreurs.