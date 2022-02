Aubameyang rejoint officiellement le Barça

AEC

Un nouveau sprinter débarque à Barcelone.L’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang a été officialisée ce mercredi par le FC Barcelone. L’attaquant gabonais de 32 ans s’entraînait déjà avec les Catalans depuis mardi, mais rien n’avait encore été annoncé par le club. Libre de tout contrat après une résiliation à l’amiable avec Arsenal , qui aurait coûté auxprès de 8 millions d’euros selon le, Auba signe au Barça jusqu’en 2025 avec une option de départ fixée au 30 juin 2023 et une clause à 100 millions d'euros.L’ancien numéro 14 du club londonien devrait hériter du numéro 25, le seul disponible. Malgré les difficultés financières des, PEA et son salaire largement abaissé ont bien été inscrits auprès de LaLiga. Selon, le club lui aurait fait signer un contrat similaire à celui qu’a pu signer Samuel Umtiti au moment de sa prolongation, à savoir un salaire étalé jusqu’en 2025 ou une résiliation à l’amiable dès 2023. L’attaquant signe donc pour au moins un an et demi, et recevra un salaire très faible lors des six prochains mois pour permettre de rentrer dans les clous du Fair-play imposé dans le championnat espagnol.Avec le chèque de 8,5 millions d’euros que lui a réglé Arsenal, ça devrait aller pour lui.