Aubameyang plus rapide qu'Henry

Pierre-Emerick Aubameyang scored his first 50 Arsenal goals in *comfortably* less games than:∙ Thierry Henry (104)∙ Alexis Sanchez (106)∙ Emmanuel Adebayor (111)∙ Dennis Bergkamp (112)∙ Robin van Persie (146)He only took 78 ? pic.twitter.com/Vgfur2bqyi — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 2, 2019

Vidéo

AAF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Décidément, la vitesse est bien la qualité première de Pierre-Emerick Aubameyang.En ouvrant le score ce samedi sur la pelouse de l'Emirates contre Wolverhampton, l'attaquant gabonais a inscrit son cinquième but toutes compétitions confondues avec Arsenal.Un total atteint en seulement 78 apparitions sous le maillot rouge et blanc des, soit bien plus rapidement qu'un certain nombre de légendes du club : il a fallu 104 matchs à Thierry Henry, 146 à Robin van Persie et 112 à Dennis Bergkamp pour arriver à ce total, par exemple.Pô l'temps d'niaiser.