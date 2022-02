Aubameyang et Barcelone, l'improbable union

Après les arrivées de Ferran Torres et Adama Traoré plus tôt durant ce mercato hivernal, le Barça a officialisé ce mercredi la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, laissé libre par Arsenal. Un mariage pour le moins inattendu entre un club désormais réputé instable et un joueur qui traverse une période mouvementée.

Secteur encombré et rétropédalage

Il voulait être une légende d'Arsenal

Par Alexandre Lejeune

Puisque le FC Barcelone ne fait décidément rien comme les autres, la journée du 1février a été beaucoup plus chargée que celle du 31 janvier pour les. Dans la matinée, une partie de la direction du club s'est présentée devant la presse afin de démonter, une fois de plus, la gestion calamiteuse du budget sous l'ère Bartomeu . Puis, le Barça s'est chargé de finaliser ce qui était dans les tuyaux depuis plusieurs heures : l'arrivée libre de Pierre-Emerick Aubameyang jusqu'en juin 2025, finalement annoncée ce mercredi. Arsenal a accepté de résilier le contrat de son attaquant gabonais, passé de capitaine desà indésirable ces dernières semaines. Du côté barcelonais, au-delà de s'attacher les services d'un joueur expérimenté, ce sont de nouvelles questions, autour du réel projet sportif du club, qui pointent le bout de leur nez.Luuk De Jong, Memphis Depay, Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Martin Braithwaite, Abde Ezzalzouli, Ferran Jutgla, Adama Traoré et donc Pierre-Emerick Aubameyang. Voici, au 2 février, le contingent offensif dont dispose Xavi pour tenter de relancer le Barça. Un secteur qui, sur le papier, n'avait pas besoin d'être renforcé quantitativement, d'autant que l'espoir du club de voir Dembélé partir lors de ce mercato hivernal s'est finalement transformé en queue de poisson. Interrogation supplémentaire : Traoré et PEA correspondent-ils vraiment au style de jeu que souhaite remettre en vigueur le technicien espagnol ? Pas sûr., disait Xavi quelques mois après sa retraite de joueur, dans. Avant de légèrement rétropédaler fin novembre dernier après une courte victoire face à l'Espanyol (1-0) Coup sur coup, avec Traoré et Aubameyang, Xavi vient pourtant de s'offrir deux joueurs capables d'exister sans ballon, à coup de grandes enjambées et de contre-attaques éclair.Pour Aubameyang, en revanche, il semblait difficile d'espérer mieux. Le 14 décembre dernier, le Gabonais était officiellement déchu de son statut de capitaine d'Arsenal , après être rentré trop tard d'un voyage en France. Depuis, l'attaquant n'a plus été appelé une seule fois par Mikel Arteta. Dans l'impasse, le joueur comptait sur la CAN pour retrouver du temps de jeu. Mais là encore, tout ne s'est passé comme prévu. PEA n'est pas resté bien longtemps au Cameroun, étant testé positif à la Covid, mais aussi accusé d'être rentré ivre à la suite d'une soirée quelques jours avant le début de la compétition. Une histoire formellement démentie par le joueur, mais qui n'arrangeait pas pour autant sa situation, alors que le Gabon sortait dès les huitièmes de finale face au Burkina Faso (1-1, puis 7-6 aux tirs au but) . L'appel du FC Barcelone ressemble donc à l'occasion parfaite de relancer une carrière en déclin., disait-il au micro de RMC en septembre 2016. Au vu de sa position actuelle, nul doute qu'Aubameyang doit jubiler d'enfiler la tunique du rival.(Henry), (Ian), (Tony)et (Dennis), clamait Aubame en septembre 2020, au moment de prolonger son contrat chez lesjusqu'en 2023. L'histoire se finit donc plus tôt que prévu et pas forcément comme espéré puisqu'Arsenal a tout fait pour trouver une porte de sortie à son joueur, au point de se résoudre à le libérer de son contrat et ne toucher aucune indemnité de transfert. Mine de rien, c'est une page qui se tourne pour les Canonniers, qui laissent tout de même filer gratis un attaquant qui a planté la bagatelle de 92 pions en 163 matchs sous leurs couleurs. Celui aussi qui a terminé meilleur buteur de Premier League en 2018-2019. Et accessoirement, celui qui inscrivait un doublé le 1août 2020 face à Chelsea (2-1) pour ramener une quatorzième coupe d'Angleterre à la maison, avant de signer une nouvelle réalisation quelques semaines plus tard face à Liverpool (1-1, puis 5-4 aux tirs au but) pour aller chercher le Community Shield. Légende, peut-être pas, mais un nom qui restera dans l'histoire des, assurément.