Aubameyang ciblé par Newcastle ?

77

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une nouvelle vie de château pour Aubameyang ? Écarté du groupe professionnel d'Arsenal par son coach Mikel Arteta pour ses retards répétitifs et son manque d'implication en tant que capitaine, Pierre-Emerick Aubameyang n'a plus joué avec lesdepuis le 6 décembre dernier et ses cinq petites minutes disputées sur la pelouse d'Everton. Libéré en avance par le club londonien afin de se préparer pour la Coupe d'Afrique des nations 2022 qu'il disputera avec le Gabon, l'ancien Stéphanois pourrait carrément ne plus jouer pour Arsenal. D'après le Mirror , Newcastle souhaiterait ainsi recruter Aubameyang dès cet hiver.Les, désormais sous pavillon saoudien, ont de l'argent et comptent bien l'utiliser pour se maintenir en Premier League cette saison, puis viser plus haut à long terme. Dans cette optique, le pari PEA, qui serait prêté pour six mois avec une option d'achat d'environ 24 millions d'euros, permettrait à l'actuel dix-neuvième du championnat anglais d'avoir un attaquant d'expérience et de renom, même si le capitaine gabonais, âgé de 32 ans, doit d'abord retrouver la confiance et les jambes qui le fuient depuis plusieurs mois, alors que d'autres noms circulent du côté de Newcastle (Jesse Lingard, Jason Denayer, Sven Botman ou encore Isco).À ce rythme, lesauront l'effectif le plus clinquant de Championship l'an prochain.