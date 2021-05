Aubameyang, capitaine à la dérive

Alors qu'Arsenal reçoit Villarreal en demi-finales retour de Ligue Europa pour tenter de retourner une situation mal embarquée après une défaite 2-1 à l'aller, Mikel Arteta devra compter sur un grand Pierre-Emerick Aubameyang pour ramener son équipe en finale de C3. Symbole d’efficacité devant le but depuis qu’il a rejoint les Canonniers à l’hiver 2018, le Gabonais n’est cependant plus que l’ombre de lui-même cette saison.

Où t’es, PEA où t’es ?

Capitaine, capitaine, vous n’êtes pas le capitaine !

Par Fabien Gelinat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

14 mars 2021 à l’Emirates stadium. Englué dans une saison très délicate, Arsenal reçoit Tottenham lors d’un North London Derby crucial pour le compte de la 27journée de Premier League. Et si les Gunners parviennent à s’imposer 2-1 face à José Mourinho et ses hommes , notamment grâce à une performance majuscule d’Alexandre Lacazette, un joueur brille par son absence. Arrivé à la bourre au stade, Pierre-Emerick Aubameyang est sanctionné par Mikel Arteta, n’apparaît même pas sur la feuille de match et va se faire très discret dans les tribunes de l’Emirates avant de filer à l’anglaise dès le coup de sifflet final, sans participer au décrassage avec les autres remplaçants. Une sanction exemplaire du coach espagnol envers un capitaine qui l’est beaucoup moins cette saison, lui qui enchaîne les prestations médiocres sous le maillot rouge et blanc.Depuis le début de l’exercice 2020-2021, Aubameyang a disputé 35 matchs, pour quinze buts et trois passes décisives. D’un point de vue statistiques, cela représente de loin sa pire saison depuis ses débuts au Borussia Dortmund en 2013-2014, où il avait planté à seize reprises et délivré cinq assists en 48 rencontres jouées. En panne de confiance et parfois hors de forme cette saison, l’ancien Stéphanois peine également à se fondre dans le collectif desoù les jeunes pépites Saka et Smith-Rowe prennent de plus en plus de place., assénait d’ailleurs Paul Merson, ancienne légende d’Arsenal (1985-1997), sur Sky Sports le 8 avril dernier.Si l’ancien milieu de terrain reconnaît les qualités de buteur du comeilleur buteur de Premier League en 2019, il lui reproche cependant son manque de diversité dans le jeu.Marquer des buts, c’est également ce que sait faire Alexandre Lacazette, qui a profité des absences de sonpour récupérer une place de titulaire en pointe, ainsi que le brassard de capitaine. Et force est de constater qu’avec l’international français en neuf, au profil plus complet et plus collectif, Arsenal se débrouille bien mieux offensivement, la large victoire sur la pelouse du Slavia Prague (0-4) en quarts de finale retour de Ligue Europa étant l’exemple le plus criant.Un impact très faible sur les performances de son équipe, mais également dans le vestiaire des. Au-delà de son retard lors du North London Derby le mois dernier, Aubameyang s’est distingué à plusieurs reprises pour son manque d’exemplarité. Comme rapporté par l'le soir de la victoire contre les, PEA avait été recadré plus tôt cette saison pour avoir loupé un test Covid avant une rencontre de Ligue Europa, puis avait brisé le protocole sanitaire en février pour aller se faire tatouer, ce qui lui avait valu de nouvelles remontrances de la part de son club. Un comportement assez absurde pour un capitaine, qui avait fait sortir de ses gonds Martin Keown, une autre légende d'Arsenal., affirmait l’ancien défenseur aule 4 avril dernier.(défaite 0-3 contre les, NDLR)Une prestation médiocre à relativiser, puisque l'ancien attaquant du Borussia Dortmund apprenait quelques jours plus tard qu'il avait contracté la malaria lors de la dernière trêve internationale avec la sélection gabonaise fin mars. Un virus qui l'a envoyé trois jours à l'hôpital, comme si sa saison n'était déjà pas assez délicate.Pour autant, envoyer Aubameyang sur le banc reste une décision très difficile à prendre pour Arteta, alors que le Gabonais a prolongé son contrat en début de saison pour devenir le joueur le mieux payé du club. Une énorme erreur qui pourrait leur coûter très cher., rappelait Merson.(avec Özil, NDLR)Charge au Gabonais de faire taire toutes ces critiques dès ce jeudi contre Villarreal, afin de rappeler le joueur décisif qu’il a pu être depuis son arrivée dans la capitale anglaise, et prouver qu'il mérite de porter le numéro duHenry.