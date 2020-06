Un club du Tibet disparaît à cause... de l'altitude

CA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça plane pas trop.D'après l'agence chinoise Xinhua, le club de Lhassa Chengtou - seul club de football professionnel basé au Tibet - va définitivement fermer ses portes suite à de nombreuses polémiques sur la tenue de ses matchs disputés dans l'une des villes les plus hautes du monde pointant à 3650 mètres d'altitude. L'agence rapporte en effet que, lors des deux matchs disputés par le club cette saison au sein de la troisième division du championnat chinois, l'arbitre a dû arrêter la rencontre pendant un quart d'heure afin de permettre aux joueurs de respirer de l'oxygène en bouteille. Dans un communiqué publié sur Weibo (l'équivalent du Twitter chinois), le club tibétain a déploré cette décision radicale : «La Fédération chinoise (CFA) a même dû intervenir en prenant l'initiative de ne plus valider les résultats de Lhassa Chengtou, pour des raisons de sécurité liées à l'altitude. Selon plusieurs médias chinois, six joueurs du club amateur chinois de Shenzhen Pengcheng ont été victimes de malaises toujours liés à l'altitude et ont dû se résigner à quitter le terrain lors de leur confrontation contre Chengtou. L'ensemble du personnel, à savoir les joueurs professionnels et le staff technique, ont été licenciés la semaine dernière. D'après le, il ne resterait plus que 70 jeunes joueurs âgés de treize à seize ans qui continuent de s'entraîner et dont l'avenir s'écrit en pointillés.Seul Tintin aurait pu créer l'exploit.