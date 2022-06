À Vienne, un trou géant apparaît dans la pelouse après Autriche-Danemark

CB

Il va vite falloir demander la révision du stade Ernst-Happel.Déjà repoussé d'une heure et demi en raison d'une panne d'électricité à Vienne, le match de Ligue des nations entre l'Autriche et le Danemark (1-2) aurait pu se terminer de manière beaucoup plus sombre. Et pas question d'éclairage cette fois-ci.Juste après la fin de la rencontre, un énorme trou s'est creusé en plein centre de la pelouse du stade viennois. L'attaquant danois Andreas Skov Olsen a pu mesurer sa profondeur en y insérant sa jambe... Qui a pu s'introduire jusqu'au genou !, s'est indigné Skov Olsen auprès de TV2 , tandis que la fédération autrichienne a mis cet incident sur le dos des pluies récentes dans la capitale autrichienne. Une bonne partie de la délégation visiteurs a râlé contre l'état de cette herbe.Autriche-Danemark : l'allégorie du trou noir.