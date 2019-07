Au sommaire de SO FOOT CLUB : Mercato, les Bleues, Jadon Sancho, le Real Madrid...

C’était bouillant!

Le Brésil qui remporte la Copa América, les États-Unis qui arrachent leur quatrième sacre mondial et l’Espagne qui chope l’Euro Espoirs.Entre les arrivées d’Eden Hazard, Ferland Mendy, Luka Jovic et de deux autres pépites promises à un bel avenir, le Real Madrid n’a pas perdu de temps pour satisfaire Zinédine Zidane.L’ancien Stéphanois est aujourd’hui le capitaine de Wolfsburg, en Allemagne. Une adaptation franchement réussie, pour celui qui a encore des rêves bleus.Le mercato bat déjà son plein. On fait le point sur les dix dossiers les plus chauds du moment.À même pas 20 ans, Jadon Sancho met le feu sous les couleurs du Borussia Dortmund et a prouvé qu’un autre destin était possible pour les jeunes footballeurs anglais.Depuis la descente du club corse dans les limbes du football amateur, l’Académie du Sporting Club bastiais tente de se réinventer.Ferencváros vs Újpest. Bienvenue à Budapest pour le duel le plus chaud de Hongrie.En 1993, pratiquement toute l’équipe de Zambie périt dans un crash d’avion. Un an plus tard, la sélection zambienne atteint la finale de la Coupe d’Afrique des nations.