À Guédiawaye, les feux sont au Vert

Alors que l’AS Saint-Étienne attend de trouver un repreneur fiable, elle s’active en coulisses pour sa formation et a officialisé ce vendredi un partenariat avec les Espoirs de Guédiawaye, un club de National 2 sénégalaise dans la banlieue de Dakar. Cette collaboration inclut l’exclusivité sur les meilleurs joueurs, ce que regrette Me Moustapha Kamara, un avocat sénégalais, estimant que ce fonctionnement représente un frein sérieux au développement du football local.



« Dieye est un joueur de couloir, il joue sur la profondeur. Il est technique et vraiment très rapide. Nous allons bientôt découvrir une pépite. »

Boubacar Fall, El Hadji Dieye, et après ?

« C’est dans l’ADN de l'ASSE de former des joueurs. Donc qui que ce soit qui le reprenne, je ne pense pas qu’ils puissent tout révolutionner. »

L'espoir d'un partenariat gagnant-gagnant

« On a d’excellents joueurs partout en Europe, mais quelles retombées voyons-nous sur notre football local ? En dehors des académies financées par des hommes d’affaires, regardez l’état des infrastructures. »



Au Sénégal, la fuite des talents

C’est l’attroupement autour du stade Ndjareem de Guédiawaye, un quartier populaire de la banlieue de Dakar, au Sénégal. De nombreux enfants, surexcités, sont réunis près de l’enceinte. Ce jeudi 11 novembre 2021, l’atmosphère qui règne dans le quartier n’est pas celle d’une journée banale. La banderole accrochée à l’entrée du stade, souhaitant la bienvenue à l’AS Saint-Étienne et à son président Roland Romeyer, en est le signe. La tenue des dirigeants sénégalais, tous vêtus d’un maillot et d’une casquette à l’effigie du club stéphanois, ne laisse place à aucun doute. C’est bien ici qu’une après-midi de gala est organisée pour fêter l’officialisation du nouveau partenariat entre l’ASSE et les Espoirs de Guédiawaye, un club de division régionale., nous informe-t-on devant le lieu de l’évènement.Sur le gazon synthétique, où les gommes noires sont légion, les équipes s’affrontent match après match. Au bord du terrain, les drapeaux de Saint-Étienne flottent près de ceux du club local. Quelques centaines de supporters garnissent les gradins, l’ambiance est à la fête. Seule une averse au beau milieu de l’après-midi coupera un temps les instruments et les chœurs. Elle obligera aussi Gérard Fernandez, le responsable de la cellule du recrutement du centre de formation de l’AS Saint-Étienne, et Ousmane Wade, président des Espoirs de Guédiawaye, à s’installer à l’abri, plus haut dans la tribune.Le président des Verts Roland Romeyer n’est pas du déplacement. Probablement trop pris par des discussions sur la vente du club en France, il est excusé par Fernandez, qui connaît bien l’Afrique et le Sénégal, puisqu'il était déjà en poste lorsque Saint-Étienne était lié à Yeggo Foot Pro, entre 2006 et 2011. Mais ce partenariat ne s’était pas bien terminé., confie le recruteur français, malgré de bons débuts, en témoignent les 131 matchs disputés par le défenseur Mouhamadou Dabo sous le maillot vert. Le temps semble venu d’écrire une nouvelle page entre l'ASSE et le pays de la Téranga.(le gardien Boubacar Fall, 20 ans, et l’ailier El Hadji Dieye, 19 ans)., résume Gérard Fernandez, au club depuis 1985. Si aucun des deux joueurs n’a encore évolué en Ligue 1, le dirigeant sénégalais Ousmane Wade promet que ça ne saurait tarder, tant leurs qualités sont louables :, lance-t-il, modestement. Concernant Boubacar Fall, Ousmane Wade assure qu’une, mais que les Espoirs de Guédiawaye ont choisi de travailler avec Saint-Étienne pour. Malgré la situation difficile que traversent les Verts en Ligue 1 - actuels 19du championnat -, le dirigeant sénégalais se réjouit du maintien en poste de l’entraîneur Claude Puel,. D’autres joueurs devraient ainsi débarquer de la banlieue dakaroise, la collaboration incluantLes Espoirs de Guédiawaye sont un club de National 2 au Sénégal. Fondé en 2002, ils démarrent en compétition un an plus tard. Après un excellent parcours en division régionale l’an passé, le club a perdu aux tirs au but lors du match d’accession, mais a déposé une réserve pour. Finalement, la Ligue de football amateur semble lui avoir donné raison, puisqu'il apparaît dans la poule D de N2 pour la saison 2021-2022 qui démarre bientôt. Pour Gérard Fernandez, la division occupée par l’équipe fanion importe peu :Tout comme le fait que le club soit à vendre :Au-delà du recrutement, la collaboration entre les deux clubs doit permettrede la France vers le Sénégal, espère le dirigeant du club local. Car pour que le partenariat fonctionne,, estime le responsable du recrutement stéphanois. En quoi cela consiste ?, appuie-t-il.Si les Espoirs de Guédiawaye sont un club jeune dans le paysage sénégalais, ils entendent gravir les échelons le plus vite possible., glisse Ousmane Wade. Mais cela peut-il se faire si les meilleurs joueurs prennent l’avion, direction le centre sportif Robert-Herbin de Saint-Étienne ?, juge MMoustapha Kamara. Cet avocat sénégalais, auteur de l'ouvrage, paru le mois dernier, dénonce ce mode de fonctionnement, considérant que. D’abord,. Ensuite,Docteur en droit, également auteur des, paru en 2007, MMoustapha Kamara pratique aujourd’hui son métier d’avocat en France. En 2018, il propose onze idées pour un football sénégalais émergent (FSE) pour une proposition de réforme du football dans le pays qui l’a vu naître. Parmi celles-ci,. Selon lui, laisser les meilleurs footballeurs sénégalais se faire les dents dans les championnats locaux permettrait de rehausser le niveau des championnats, notamment professionnels., regrette Ousmane Wade. Le dirigeant sénégalais se défend et souhaite. Il se demandeDe son côté, Gérard Fernandez calme le jeu.Toutefois, le responsable du recrutement stéphanois omet de rappeler que ces ventes ont rapporté près de 70 millions d’euros aux Verts.Phénomène planétaire ou pas, MMoustapha Kamara garde un goût amer de tous ces partenariats signés entre clubs sénégalais et français. Y compris les plus prolifiques, comme Génération Foot avec Metz, Diambars avec l’OM et Dakar-Sacré-Cœur avec l’OL., assène-t-il. Pour Saint-Étienne et les Espoirs de Guédiawaye, le projet n’en est qu’aux fondations. Il prendra fin le 31 juillet 2024,, rappelle Ousmane Wade. Les joueurs sénégalais n’ont pas fini d’époustoufler les spectateurs de la Ligue 1. Aux dépens des spectateurs du championnat sénégalais.