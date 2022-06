Au PSG, le départ de Mauricio Pochettino coince

Départ de Pochettino, arrivés de Galtier au PSG, pourquoi ça traîneLes discussions pour une rupture à l'amiable se poursuivent entre le PSG et l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino, ainsi que son staff https://t.co/oBTKOOEVip pic.twitter.com/08Ff4XV70E — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 27, 2022

CB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça manque encore de quelques millions.Dans un sens, Christophe Galtier est tout proche de s'engager avec le Paris Saint-Germain, avec un contrat de deux ans pour l'entraîneur français et un chèque de près de huit millions offert par le club de la capitale à l'OGC Nice (selon). Dans l'autre, le départ de celui qui devrait être son prédécesseur est en stand-by. Toujours d'après L'Équipe , Mauricio Pochettino et son staff (composé de ses adjoints Jésus Pérez et Miguel D'Agostino, de l'entraîneur des gardiens Toni Jiménez, et de son préparateur physique et fils Sebastiano Pochettino), sont en désaccord avec la direction parisienne au sujet des indemnités de licenciement.Si le PSG est prêt à verser au clan de Pochettino un chèque de 15 millions d'euros pour mettre fin à son contrat à un an de son terme, les choses se compliquent concernant un montant bonus. En effet, l'Argentin et son clan souhaiteraient également percevoir les deux millions d'euros en plus qu'il aurait touchés si Paris avait atteint ses objectifs sportifs en 2022-2023, alors que le club estime que les éventuels bons résultats du club la saison prochaine ne seraient pas le fruit du travail de la Poche.Visiblement, la mairie de Paris n'en a pas fini avec son opération dératisation.