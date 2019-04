Au Paraguay, un joueur viré pour avoir... manqué une panenka

Brendix Parra, exfutbolista de #IndependienteCG: "Fue una decisión del momento" (Patear el penal de la forma en que lo hizo) #730AM pic.twitter.com/0G7LQMM4UO — Bruno Pont (@BrunoPont) 23 avril 2019

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a la panenka façon Dimitri Liénard et... la panenka façon Mickaël Landreau Brendix Parra a choisi son camp, se rangeant largement dans celui de l'ancien gardien de Nantes . Lors d'une séance de tirs au but dans un 32de finale de Copa Sudamericana, ce joueur uruguayen de 26 ans a eu le mérite de tenter. Mais il a raté, et dans les grandes largeurs – le gardien se permettant même d'arrêter le petit piqué foireux de la poitrine. Pas un drame non plus puisque deux de ses coéquipiers ont aussi essuyé un échec lors de cette séance perdue par l’Independiente Campo Grande face à La Equidad, un club colombien.Mais le club paraguayen a décidé de faire payer Brendix Parra pour tous les autres. En le virant, ni plus ni moins. Explications du président Eriberto Gamarra, qui accuse son désormais ex-employé d’avoir plombé les comptes du club : «» Après avoir été relégué en deuxième division, l'Independiente comptait sur la Copa Sudamericana pour se relancer financièrement.