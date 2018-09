Au LOSC, alliage de Fonte et d’acier

Après cinq journées, le LOSC est la meilleure défense de Ligue 1 (avec le PSG, l’OL, et Montpellier d’accord). Mais avec une arrière-garde portée par un duo qui la saison dernière n’existait pas : José Fonte, arrivé de Chine cet été. Et Adama Soumaoro revenu pour la énième fois de l’infirmerie, son équipe l’an passé. Les deux centraux aux styles différents rayonnent. Focus sur ces deux piliers taillés dans un bois différent.

Un vieux jeune

Soumaoro, un nouveau physique pour une nouvelle vie

Au sortir de l’Euro 2016, pour beaucoup de spécialistes, Pepe faisait figure de candidat crédible au Ballon d’or. Le Portugais se classera finalement neuvième, une belle récompense pour son Euro français de grande qualité. Mais si l’ancien joueur du Real a tant brillé, c’est aussi parce qu’il fut accompagné en défense centrale, des huitièmes jusqu’à la finale, par son complément idéal : José Fonte . À l’époque, ce dernier faisait, déjà, ce qu’il sait faire de mieux. À savoir anticiper, couper les trajectoires, et assurer la première relance. Aujourd’hui à Lille , le Lusitanien s’affirme à nouveau comme un partenaire de choix, cette fois celui d’ Adama Soumaoro À bientôt 35 ans (il les fêtera le 22 décembre prochain), José Fonte n’aurait pu avoir sa place dans lede Marcelo Bielsa , classé l’an dernier comme l’équipe la plus jeune des cinq grands championnats avec 22,88 ans de moyenne âge. Encore titulaire avec lacet été, le longiligne défenseur (1,91m) est allé en Russie étoffer son CV. De par son style de jeu, il encadre ses partenaires, à commencer par le plus proche Adama Soumaoro qui, depuis le début de saison, fait mal aux attaquants adverses, gagne ses duels et règne dans les airs. Capitaine du Southampton sixième de Premier League quelques mois avant de remporter l’Euro, Fonte était déjà le discret à côté du brillant Van Dijk. Seulement, cette année-là, c’était lui qui tutoyait l’équipe type de PL, et il échouera tout près. L’ancien latéral desGraeme Le Saux l’observait alors bien plus que comme un défenseur qui simplement défend. «» , expliquait l’ancien international anglais à NBC SportsWorld.Deux ans plus tard, après un passage éclair en Chine , au Dalian Yifang, l’âge de Fonte s’affiche sur son état civil en trompe-l’œil. De fait, il a disputé son premier match de championnat de première division portugaise à 22 ans, son premier de Premier League à 28, son premier avec laà 30. Chaqueau plus haut niveau entrecoupé par de multiples passages en dessous, en Championship avec Crystal Palace , et unde la League One (D3) à la PL avec Southampton . À 34 ans, Fonte est un vieux jeune, un néo Dogue qui a toujours les crocs. Le Portugais à ses côtés, Adama Soumaoro est tranquillisé, intronisé capitaine de Lille en début de saison. De quoi enfin se concentrer sur son jeu, et faire valoir ses énormes qualités. Adama Soumaoro , lui, a déjà 26 ans, et pas une saison complète en Ligue 1. Aussi parce que son corps, 1,86m pour 93 kilos, n’est pas épargné par les blessures. Victime d'une rupture du tendon d’Achille en avril 2017, le Franco-Malien a vu sa saison dernière perturbée par de nombreuses rechutes et n’a jamais pu affirmer un potentiel espéré par beaucoup dans le Nord. Requinqué, il est désormais plein d’ambitions pour la suite. «» , confiait-il àavant la préparation de début de saison.Cinq matchs de Ligue 1 plus tard, et autant de prestations convaincantes, sa «» s’exprime aux dépens des attaquants de Ligue 1. Rapide, puissant, fort dans les duels, il possède des qualités que Fonte n’a pas, le Portugais ayant, lui, des atouts que Soumaoro n’a pas encore. Une relation qui n’en est qu’à ses prémices. Et qui n’est pas sans accroc. Preuve en sont ce penalty provoqué par l’ex-la semaine dernière à Amiens et ce dernier quart d’heure qu’ils ont peiné à maîtriser. Mais l’entente Fonte-Soumaoro est vouée à grandir, et dépendra principalement de la capacité du second à confirmer les qualités entrevues jusque-là. De là à en faire un jour un candidat au Ballon d’or ? Pas sûr. Mais un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, oui.