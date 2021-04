Au Koweït, un cheikh pénètre sur le terrain pour faire annuler un penalty

Nothing new in Kuwait. Another sheikh just entering the game to stop play. pic.twitter.com/ekTmKtetL9 — Shuaib Ahmed (@Footynions) April 25, 2021

Ça vous rappelle quelque chose La Premier League du Koweït n’est pas forcément réputée. Et pour cause, les coulisses prennent souvent le pas sur le rectangle vert. La douzième journée du championnat local a été marquée par une fin de match pour le moins étrange entre Al Salmiya et Al Qadisiya, ce dimanche soir.À la 100minute de jeu (tout va bien), les locaux obtiennent un penalty extrêmement généreux. Moment choisi par un officiel d’Al Qadisiya, le Cheikh Fahad Talal Al-Fahd, pour pénétrer sur la pelouse comme s'il foulait le tapis rouge du festival de Cannes, et exhorter ses joueurs à quitter la pelouse en guise de protestation. Hasard ou pas, une (petite) partie de l’éclairage nocturne du Thamir Stadium semble avoir cessé de fonctionner au moment du litige. Après un long moment de flottement, fin des hostilités et pas de penalty. Score final 0-0 entre le sixième et le deuxième de ce championnat.Une alternative à la VAR.