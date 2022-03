Barák, au bas mot

Rayonnant au sein du collectif bien huilé du Hellas, Antonín Barák est l’un des mâles alpha de la saison en Serie A. L’international tchèque de 27 ans vit sa meilleure vie en Vénétie et pourrait ne pas s'éterniser à Vérone à force de bonifier ses partenaires et de martyriser ses adversaires. Empoli, qui reçoit le Hellas ce dimanche (15h) et qui avait vu Barák marquer à l'aller, est prévenu.

Vidéo

Le joyau de Vérone

Maladie chronique, harcèlement et Cesc Fàbregas

Par Andrea Chazy

Propos d'Antonin Barak recueillis par la Gazzetta dello Sport et le Corriere Della Sera.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chaque être humain a le droit un jour ou l’autre à son moment de gloire. Pour Antonín Barák, ce 16 janvier 2022 avait tout de la journée idyllique. À une petite centaine de kilomètres au sud de Vérone, au cœur de l’Émilie-Romagne, le soleil brillait fort au-dessus du Mapei Stadium. Depuis quelques saisons en Serie A, l’affiche Sassuolo-Hellas est rarement une déception. En partie car elle oppose deux des équipes les plus sexy dans le jeu de la Botte, deux formations qui ne cessent d’attaquer chaque week-end où qu’elles jouent. Leur première empoignade en 2022 n’y fera pas exception : score final 4-2 en faveur du Hellas. Et Antonín Barák dans tout ça ? Un triplé - chanceux diront certains - saupoudré d’une passe décisive pour un récital qui dégoûte les uns autant qu’il ravit les autres. Parmi ces derniers, son coach, Igor Tudor, ne manquera pas d’en placer une ce jour-là pour son maître à jouer tchèque :Pour l'histoire, ce triplé signé Barák n’est ni plus ni moins que le premier inscrit par un milieu de terrain du Hellas en Serie A. Voilà pour les présentations.Lorsque l’on jette un œil à l’actuel classement des buteurs du plus beau championnat du monde dans les années 1990, il ne faut pas longtemps pour tomber sur l’international tchèque qui fait le bonheur de Vérone. Avec dix réalisations depuis le début de saison en championnat, Antonín Barák est en dixième position. Pour se faire une idée, il a par exemple inscrit plus de buts que n’importe quel joueur de l'AC Milan ou de l'Atalanta. Pas étonnant alors de constater qu’il est le milieu de terrain le plus prolifique de Serie A. Avec Giovanni Simeone (15 buts) et Gianluca Caprari (10 buts), ils pèsent à eux trois 35 des 54 buts inscrits par le Hellas cette année. Un trio diaboliquement tueur qui brille dans le 3-4-2-1 d’Igor Tudor et qui permet surtout au Hellas d’être confortablement installé dans le top 10 avec la quatrième meilleure attaque de l’élite italienne.Tudor, un maestro que Barák, qui dispute sa cinquième saison en Italie, avait déjà croisé à l’Udinese pour une expérience peu probante il y a trois ou quatre ans. Comment expliquer un tel changement ?, racontait Barák.À Vérone depuis deux ans, Barák esquive les pépins et brille au point que son président parle ouvertement de lui comme d’un joueur. Mais cela n’a pas toujours été le cas.Avant de voir ce grand blond de 27 ans aux chaussettes baissées - et qui fut le seul joueur de l’Euro 2020 à jouer avec desaux pieds - se réaliser pleinement sur un terrain de foot, il y a eu des années galères. À 17 piges, Antonín Barák se bat contre un syndrome de fatigue chronique lié à une malformation au niveau de sa colonne vertébrale. Pendant six mois, il ne fait rien.Courir, cela a toujours été la préoccupation de son père, qui l’a coaché de ses 4 à 15 ans. Mais contrairement à beaucoup de darons qui passent leur temps à dégoûter leurs fils au bord de la main courante sans véritable raison, Barák senior a un CV qui parle pour lui : en Tchéquie, c'est un coach respecté qui a entraîné certaines des équipes nationales de jeunes et a même collaboré avec l’Ajax. S’il fait faire du rab de course à son fils qu’il trouve alors, il base ses séances sur l’épanouissement et la technique. Revers de la médaille : comme tous les « fils de coach » , Antonín est régulièrement pris en grippe par certains des jeunes du club de sa ville natale, Příbram. Lorsqu’il intègre l’équipe première quelques mois avant ses problèmes de santé, la situation se répète avec un partenaire qui le harcèle :À tel point qu’aujourd’hui, l’intéressé refuse d’aborder le sujet et n’a jamais donné le nom de son tortionnaire.Dix ans plus tard, Antonín est parvenu à surmonter tous les obstacles physiques et mentaux qui lui pourrissaient la vie. Ce qui n’a pas changé en revanche, c’est que même s’il court beaucoup, Antonín Barák n’est pas devenu un monstre de rapidité. Mais cela n’a pas d’importance, à entendre ce fan de Pavel Nedvěd qui s'en défend :Après avoir goûté aux barrages de Ligue Europa avec le Slavia Prague en 2016 et donc à l’Euro avec l’équipe nationale l’été dernier, il aimerait désormaiset. Pas sûr que ce soit au Hellas que cela se produise. Mais vous l’avez compris : Barak aime bien avoir un coup d’avance sur tout le monde.