Aux forceps, le Real enchaîne face à Valladolid

Real Madrid (4-3-1-2) : Courtois - Odriozola (Carvajal, 57e), Varane, Ramos, Marcelo - Valverde, Casemiro, Modrić - Isco (Asensio, 57e) - Jović (Vinícius, 57e), Benzema (Mayoral, 87e). Entraîneur : Zinédine Zidane.



Valladolid (4-2-3-1) : Roberto Jiménez - Hervías, Bruno, Javi Sánchez, Raúl Carnero - Míchel (El Yamiq, 87e), Fede San Emeterio (Marcos André, 64e) - Óscar Plano, Orellana (Kike Pérez, 64e), Waldo Rubio (Toni Villa, 74e) - Weissman (Guardiola, 74e). Entraîneur : Sergio González.

Et de deux pour le Real Madrid. Vainqueur samedi du Betis à Séville , le champion en titre a conclu sa première à domicile par un second succès consécutif face à Valladolid (1-0), ce mercredi au stade Alfredo-Di-Stéfano. Un succès qui a mis plus d'une heure à se dessiner, le temps pour Vinícius Júnior de sortir du banc et de convertir en renard un ballon traînant dans la surfacePlutôt bien entré dans la partie, malgré un onze pas mal remanié (quatre changements), le Real aurait pourtant pu débloquer la partie dès la 10minute, mais Roberto Jiménez s'est superbement interposé sur la reprise de Valverde. Reconduit en attaque aux côtés de Benzema, Jović a lui loupé deux fois le cadre sur de bons services de Valverde et Modrić (17, 35).Le Serbe a fini par régler la mire sur un corner de Modrić, mais Jiménez s'est parfaitement détendu pour sortir le ballon, envoyé ensuite sur la barre par Casemiro (49). Un manque d'efficacité tranchant avec le réalisme de son remplaçant, Vinícius, buteur de près sur sa première occasion. Incapable de se mettre à l'abri, la faute entre autres au poteau qui a repoussé un tir de Modrić (82), le Real s'en est remis à Thibaut Courtois pour conserver son court avantage. Déjà décisif devant Weisman, de retour à la pointe de l'attaque blanquivioleta (56), le Belge a notamment tenu la baraque sur ce centre-tir de Carnero (69) et cette lourde frappe de Rubio (73).Voilà donc la Maison Blanche en tête du championnat (7 points), à égalité avec Getafe, Valence et Villarreal. Eh oui, déjà.