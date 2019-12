Au Danemark, Brøndby inaugure ses fumigènes « froids »

AAF

Pendant que certains s'échinent encore à faire rentrer par tous les moyens des fumis dans les stades, d'autres innovent.À Brøndby, au Danemark, on est fan de pyrotechnie. À tel point que, pour éviter de sombrer dans l'illégalité en faisant cramer des torches classiques, illégales en tribunes, on a décidé d'inventer ses propres fumigènes, « froids » et donc légaux. En développement depuis près de quatre ans (depuis fin 2016-début 2016), la « pyrotechnie approuvée » du Brøndby IF a été testée pour la première fois ce dimanche pour la réception du FC Midtjylland. Le résultat ? Un superbe mur de fumigènes dressé par les ultras danois, qui ressemblait à s'y méprendre à ce que peuvent donner les engins habituels.Un premier test pour le dispositif jugé satisfaisant par le club. «, explique Johan Reiler, coordinateur des supporters de Brøndby.» Pensé par le pyrotechnicien danois Tommy Cordsen, ce fumigène « froid » brûle à une température située entre 150 et 300 degrés, contre plus de 1500 pour les torches classiques.Que la LFP profite bien : bientôt, elle ne pourra plus coller d'amendes aux clubs pour utilisation de fumis.