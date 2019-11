Au Chili, des supporters envahissent un stade pour manifester contre la reprise du football

Los cuatro Carabineros presentes en La Florida ARRANCARON cuando hinchas de Colo-Colo interrumpen el partido entre Unión La Calera y Deportes Iquique pic.twitter.com/MvfXIVMPOw — Roberto Quintana (@QuintanaChile) November 22, 2019

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La lutte populaire plus forte que le football.Au Chili, en accord avec la Fédération et le gouvernement, le football devait reprendre ses droits ce week-end, après plus d'un mois de suspension à la suite des importantes manifestations qui secouent le pays. Pourtant, le championnat chilien a de nouveau été interrompu. Annoncée dans un communiqué officiel du ministère de l'Intérieur publié vendredi soir, cette décision a été prise à cause du manque d' «» .En parallèle, les supporters de Colo-Colo, un des clubs les plus populaires du pays, se sont introduits dans le stade de La Florida, au sud de Santiago de Chile, pour interrompre la rencontre entre Union La Calera et Deportes Iquique, qui s'y jouait. À la 67minute, les joueurs sont rapidement retournés aux vestiaires, avant que la police ne disperse lesde Colo-Colo à coups de gaz lacrymogène. Dans la foulée, les joueurs de l'et des autres équipes de Première Division ont refusé de jouer ce week-end.Ces manifestations ont déjà fait plus de 2000 blessés et 23 morts.