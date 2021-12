Au Brésil, Resende dévoile son maillot hommage à l’OL, son club partenaire

PEGA ESSE NOVO UNIFORME! Reforçando a união das raízes do Resende FC, @Pele_Academia e @OL_Portugues, o Gigante do Vale homenageia essa mistura entre Brasil e França no seu novo manto. pic.twitter.com/fQ56Rf2k8U — Resende F.C. (@Resende_FC) December 22, 2021

Quand le club partenaire de l'OL a un maillot qui ressemble plus à l'OL que l'OL lui-même.Depuis 2019 , c'est l'amour fou pour le Resende FC avec l'Olympique Lyonnais. Le club du championnat de l'État de Rio de Janeiro a ouvert sa Pelé Academia en 2019 en collaboration avec les Gones et elle se passe pour le mieux côté brésilien, puisqu'il a pris l'initiative de créer un maillot pour la saison 2022 en hommage à son club parent. Le résultat est plutôt très réussi. Mieux que la majorité des dernières tuniques arborées par l'OL en personne.Un scapulaire rouge et bleu, avec deux liserés des mêmes couleurs sur le col, directement inspiré du maillot lyonnais des années 50., a déclaré dansMarcelo Montenegro, le directeur marketing de Resende. Ce tracé est un autre lien entre Gigante do Vale, Lyon et la Pelé Academia, qui ont pour projet de former des athlètes promis à un bel avenir.À voir si Lyon peut piocher dans les maillots comme dans les futurs joueurs.