Au Brésil, McDonald’s lance des burgers à l’effigie des pays qualifiés au Mondial

Au Brésil, McDonald's va proposer différentes recettes pour ses sandiwchs durant la Coupe du monde.Plusieurs pays seront mis à l'honneur :• McBrésil• McFrance• McQatar• McMexique• McUSA• McArgentine• McAllemagne• McEspagne• McPortugal(@jornalhojeemdia) pic.twitter.com/xzlTqq0jZB — BeFootball (@_BeFootball) October 10, 2022

ALB

A à peine plus d’un mois du coup d’envoi de Qatar-Équateur, le Mondial est dans toutes les bouches.Et McDonald’s l’a bien compris : au Brésil, l’enseigne de fast-food a lancé huit burgers à l’effigie de huit pays représentés au mondial : Brésil, Qatar, Mexique, France, Allemagne, Espagne, Argentine et États-Unis. Et évidemment, à chacun sa particularité. Celui du pays hôte comporte une sauce « arabe » à la menthe, le français une sauce au brie, tandis que dans les américains et mexicains, galette de pomme de terre et poulet remplacent pain brioché et bœuf.Et comme pour le Mondial, McDonald’s n’a pas hésité à dépasser les limites caloriques. Alors qu’un sandwich classique contient moins de 500 kcal, ceux à l’effigie du Brésil et du Qatar pètent les scores avec près de 1200 kcal pour l’un et 1000 pour l’autre.On a donc raté un burger italien à base de mozzarella, carbonara et carpaccio ? Foutue Macédoine du Nord.