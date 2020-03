Au Brésil, les clubs mettent leurs installations à disposition des autorités sanitaires

FB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La prévoyance est de mise.Après que le Ministre brésilien de la santé Luiz Henrique Mandetta a indiqué que le nombre de cas de Covid-19 dans le pays augmenterait jusqu'en juillet, les autorités sont actuellement à la recherche de lieux disponibles pour installer des lits et accueillir les nombreux patients touchés. Le football étant à l'arrêt, douze des vingt clubs de première division se sont ainsi portés volontaires pour laisser leurs installations aux autorités sanitaires brésiliennes.Les Corinthians ont notamment transformé leur stade de São Paulo en lieu de collecte de sang et ont déjà laissé libres son siège social et son centre d'entraînement. 200 lits seront aussi installés au stade du Pacaembu, là où évoluait le club jusqu'en 2014. Le Santos FC, quant à lui, mettra en place un hôpital dans l'un des salons de son stade Urbano-Caldeira. Botafogo et Flamengo, tous deux basés à Rio de Janeiro, mettront également à disposition des autorités sanitaires leurs terrains respectifs que sont le stade olympique Nilton-Santos et le légendaire Maracanã. Plus de 1120 cas de coronavirus ont été recensés pour l'heure dans le pays, et dix-huit personnes y ont succombé.La force du collectif.